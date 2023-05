Cna Torino allarga il suo compasso: al Campo Volo di Collegno la storia di 20 aziende che ce l'hanno fatta

Fare rete, cooperare per competere generando valore. Questo l’obiettivo della seconda edizione del “Festival del compasso manifatturiero” che si svolgerà al Campo Volo Collegno - Aero Club Torino, martedì 16 maggio, mettendo a confronto una 50ina di imprenditori e presentando 20 case history di successo. Il Festival, che è un marchio registrato di proprietà di Cna Torino, è un evento itinerante che intende toccare nel corso del tempo tutti i più importanti centri della Città metropolitana di Torino, a partire dal suo debutto a Torino, a giugno 2022, per dare visibilità alle imprese artigiane e alle pmi, che sono l’asse portante delle principali filiere produttive della manifattura torinese, e per promuovere la cooperazione tra le stesse, in ogni forma, intesa come strategia di crescita del territorio.

Quest’anno il Festival del Compasso Manifatturiero avrà il proprio focus all’Aero Club di Collegno-Torino con l’obiettivo di sensibilizzare, a partire dalle imprese dell’area del Patto territoriale Zona ovest di Torino tutte le attività manifatturiere della Città metropolitana sui temi della cooperazione tra imprese finalizzata alla competizione sui mercati nazionale e internazionale. L’Aero Club è luogo simbolico di una Torino con profonde radici nella storia della manifattura del nostro territorio e che guarda al futuro. Qui, di fatto, è nata l’aviazione civile italiana e questa struttura è oggi vivace più che mai, punto di riferimento per centinaia di turisti e avioamatori. Questo è, inoltre, l’anno del centenario dell’aeronautica militare e proprio a pochi metri dall’Aero Club di Collegno-Torino c’è uno dei poli europei dell’industria aerospaziale, comparto strategico e di grande rilevanza del made in Italy e del made in Turin, all’interno del quale operano in filiera grandi e piccole imprese.

“Il Festival parte da un dato di fatto e da una intuizione – spiega il presidente della Cna Torino, Nicola Scarlatelli -. La Città metropolitana di Torino è un territorio particolarmente ricco di attività imprenditoriali. Anzi è forse l’unico luogo in Europa dove tracciando una circonferenza di poco più di 30 km dal capoluogo si possono trovar tutte le competenze e tutte le capacità produttive necessarie per realizzare qualsiasi manufatto, qualsiasi prodotto: dalla meccanica di precisione all’elettromedicale, dall’aerospazio all’automotive all’industria navale, dalla grafica alla stampa alla legatoria, dal food al fashion. Non solo. Qui sono presenti tutti i servizi necessari alle imprese per stare sul mercato: da quelli relativi alla comunicazione e al marketing a quelli per la manutenzione degli impianti, senza dimenticare le imprese che producono macchine per la produzione in ogni settore (dalle imbottigliatrici per il beverage alle macchine per la stampa e la cartotecnica, agli stampi, alle macchine a controllo numerico)".

“Il Festival del Compasso manifatturiero nasce dalla necessità di confrontarsi su temi fondamentali per il nostro futuro e rimettere al centro del dibattito pubblico i temi del lavoro, della competitività e della formazione per riconoscere, finalmente, all’artigianato e alle piccole imprese il ruolo prezioso che realmente hanno nel sistema Italia - aggiunge il segretario di Cna Torino, Filippo Provenzano -. Ma occorre fare sistema, per rilanciare la competitività della Città metropolitana di Torino e questo può avvenire davvero solo se si riconoscono e si valorizzano da tutte le parti le filiere della manifattura e i ruoli specifici dell’industria e della piccola e micro impresa”.





Il meeting si aprirà dunque con quattro testimonianze di collaborazione tra imprese (Altec, B2N, Carrozzeria Fratelli Basile, Latriart Pubblicità), lasciando poi spazio ad altri 16 imprenditori che si racconteranno attraverso la formula collaudata del “3 minuti per…fare business”. In conclusione, si terrà il talk, moderato da Filippo Provenzano, Segretario CNA Torino, “Dialoghi sul futuro del sistema manifatturiero torinese” durante il quale si confronteranno Nicola Scarlatelli, Presidente CNA Torino; Giorgio Marsiaj, Presidente Unione Industriale Torino; Francesco Ramella, Direttore del dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino.

Sono previsti anche gli interventi istituzionali di: Francesco Casciano, Sindaco Collegno, Rocco Ballacchino, Direttore Patto Territoriale Zona Ovest di Torino; Gianna Pentenero, Assessore Città di Torino, Sonia Cambursano, Consigliera delegata Città metropolitana di Torino; Alessandro Battaglia, Coordinatore CNA Industria Nazionale; Andrea Tronzano, Assessore Regione Piemonte; Dario Gallina, Presidente Camera di commercio di Torino.