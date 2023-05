Orgoglio torinese, nasce domani in città l'Associazione nazionale degli ingegneri

C'è anche Alessio Toneguzzo, ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Torino, tra i 15 soci fondatori provenienti da tutta Italia che domani, proprio nella città della Mole, daranno vita a una vera novità su scala nazionale. Si tratta dell'associazione nazionale Ingegneri, ente che in altri Paesi del mondo già esiste, ma che nel nostro ancora non aveva rappresentanza.



A differenta dell'Ordine professionale (che assolve a compiti decisamente più legati alla disciplina e al rispetto delle regole per la tutela dell'utenza e della collettività), l'associazione punta invece a essere una sorta di "sigla di categoria" dei laureati di ingegneria di tutta Italia. Una specie di "Confindustria", insomma, che vedrà sancita la nascita nero su bianco presso lo studio notarile Lexchance Tax & Legal di corso Galileo Ferraris.