A Chieri torna l'appuntamento con “Di Freisa in Freisa” che festeggia i suoi primi 50 anni

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio sarà fortemente legata alla natura e ai suoi tesori la tredicesima edizione della manifestazione “Di Freisa in Freisa”, organizzata dal Comune di Chieri e dal Consorzio di tutela del Freisa di Chieri e Collina Torinese, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Si tratta di una vetrina molto importante per il Freisa di Chieri, che nel 2023 festeggia i 50 anni del riconoscimento della DOC.

Il programma prevede per venerdì 19 maggio la Piazza del Gusto in piazza Cavour dalle 17 alle 24 , con prodotti d’eccellenza e piatti tipici regionali da tutta Italia. Dalle 18 alle 24 sarà aperta l’Enoteca del Freisa, con la selezione delle migliori etichette, a cura del Consorzio di tutela. Alle 20, 45 nel Chiostro di Sant’Antonio in via Vittorio Emanuele 33 andrà in scena lo spettacolo reading di Giorgio Lupano tratto da “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, in collaborazione con l'associazione Mulino Ad Arte. Grazie al Teatro a Pedali si realizzerà lo spettacolo dal vivo ad impatto zero, alimentando la scena con un sistema di co-generazione elettrica azionata da biciclette.

Sabato 20 e domenica 21 maggio dalle 10 alle 20 in via Palazzo di Città si terrà la mostra mercato delle eccellenze piemontesi e italiane, a cura di Emerald, mentre in via Vittorio Emanuele II ci saranno la mostra di piante e fiori “Chieri, un giardino urbano. Passeggiando nel verde in città” e un’esposizione fotografica, pittorica e di arti varie, a cura dell’Unione Artisti del Chierese. Nei giardini Cardinal Martini ci sarà “Freisa Bimbi”, con animazioni e ludicità in campagna dalle 10,30 alle 12 e dalle 16 alle 17,30. Durante l’evento “Ritmicando” i bimbi costruiranno invece uno strumento musicale, utilizzando gli elementi naturali e imparando ad utilizzarlo associandolo al ritmo e alla musica. “Bimbi in pasta” sarà invece in piazza Cavour a cura di Pro Chieri e CIOFS alle 16, per imparare a preparare la focaccia dolce chierese.





DEGUSTAZIONI E SHOW COOKING PER SCOPRIRE LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

La Freisa Lounge aprirà i banchi di degustazione in piazza Cavour alle 11 di sabato 20 maggio , mentre lo show cooking a cura di Fabrizio Martella, titolare della pasticceria Dolci & Dolci, abbinerà le stuzzicherie ai vini dell’azienda del Maestro del Gusto Matteo Rossotto. La cerimonia ufficiale di inaugurazione è in programma alle 15,30 . Alle 17 inizierà il convegno sul tema “Freisa di Chieri Doc: un successo lungo 50 anni”, con il racconto e la degustazione guidate dall’enologo Gianpiero Gerbi. Alle 18,30 è invece la degustazione guidata “Verticale Albugnano 549. L’Alto Nebbiolo del Monferrato si racconta”. Alle 20 ci sarà l’aperitivo musicale “Freisa Fun”, animato dal DJ The Taste e dedicato all’arte della mixology, a cura di Francesca Tigano, bartender del ristorante Ex Mattatoio.

Domenica 21 maggio dalle 9 alle 13 in piazza Europa angolo via Vittorio Emanuele II è in programma l’evento “Avignazapp: riscoprire l'antica cultura del vino e della vigna chierese”. La Piazza del Gusto sarà allestita dalle 11 alle 23 , mentre l’Enoteca del Freisa aprirà i battenti dalle 11 alle 22 . Per i più piccoli dalle 10 alle 19 da non mancare l’appuntamento con “il CiclOtto”, una ciclo-giostra a pedali adattata a bambini dai 3 ai 10 anni in piazza Umberto. Il laboratorio di “Bimbi in Pasta” sarà dedicato alla pizza alle 11 e ai grissini Rubatà alle 15,30. Nell’evento “Pittori in natura” i bambini si cimenteranno con elementi naturali come rametti, fiori e foglie. Alle 14 si terrà invece un laboratorio di botanica, in cui i piccoli avranno a disposizione un vasetto e alcuni semini di pomodoro da piantare e portarsi a casa, con il compito di prendersene cura per far crescere la piantina. Alle 16 ci sarà un laboratorio di lettura in collaborazione con la libreria Mondadori di Chieri, a cura di Luciana Ciliento e Carola Benedetto, autrici del libro "Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo".

Nella Freisa Lounge di piazza Cavour alle 11 di domenica 21 maggio è in programma il workshop sul tema “La Sostenibile purezza del Freisa. Percorsi virtuosi per risultati virtuosi”, con degustazione guidata dal professor Vincenzo Gerbi con i produttori Emanuele Miglioretti e Matteo Rossotto. Alle 12,30 ci sarà lo show cooking tra Piemonte e Argentina a cura di Davide Di Bilio, chef di Fuoritempo-Il bistrot dei Lievitati e Luca Balbiano, produttore e Maestro del Gusto. La degustazione sarà guidata da Fabrizio Gallino. Alle 15,30 si parlerà de “I volti inediti del Freisa. Progettualità, passione e territori dal vigneto al calice”, con una degustazione guidata da Fabrizio Gallino con i produttori Gaetano Liscio enologo della Cantina Sperimentale Bonafous, Gabriele Mattalia de “La Vigna della Rocchetta” e Alex Dellerba della Cantina Dellerba. Alle 17 sarà la volta della presentazione del progetto “Le Sbarbatelle. Il vino fatto dalle donne”, con Michela Adriano, Elisa Carossa e Beatrice Gaudio e la degustazione guidata da Fabrizio Gallino. Alle 18,30 la conclusione del programma di eventi sarà affidata a “In alto le coppe”, tra musica e bollicine di Freisa, con la partecipazione speciale delle atlete della squadra di volley Reale Mutua Fenera Chieri 76.

CANTINE APERTE, EVENTI CULTURALI E PASSEGGIATE

Le Cantine Aperte che accoglieranno i visitatori per le visite e le degustazioni sono l’azienda agricola Stefano Rossotto di Cinzano, la Balbiano Melchiorre di Andezeno, la Guido Rubatto di Chieri, la cooperativa agricola Terre Dei Santi e la Cascina Gilli di Castelnuovo Don Bosco. Sarà anche possibile visitare il vigneto e la cantina dell’Università di Torino al centro Bonafous di strada Pecetto 34 a Chieri.

Per saperne di più sulle mostre e i monumenti aperti, gli eventi collaterali e le proposte di camminate alla scoperta del territorio si possono consultare i siti Internet www.comune.chieri.to.it e www.freisadichieri.com