“Pecc..ato Venales”: Bagnaia esce con zero punti e una caviglia dolorante dal GP di Francia

Domenica a Le Mans si sono festeggiati i 1.000 gran premi del motomondiale, una gara su cui Pecco Bagnaia nutriva grandi aspettative ma che non ha dato al pilota di Chivasso i risultati sperati. Anzi. Pecco è caduto al quarto giro e il suo gp è finito senza vedere la bandiera a scacchi, nella ghiaia.

Bagnaia, reduce dalla pole e un ottimo terzo posto nella sprint race del sabato, parte con il gruppone pronto a giocarsi la vittoria, in sella alla sua desmosedici ma vede ben presto fermarsi sulla ghiaia le sue ambizioni. Al quarto giro, in un duello ruota a ruota con Vinales, si ritrova per terra collezionando il suo secondo zero in due anni a Le Mans e il suo terzo su 5 gare in questa stagione.

Nonostante la caduta, il pilota di Chivasso tiene la testa al mondiale, seppur per un punto solo. Tra tre settimane la gara casalinga al Mugello.

PECCO: LA FORZA DI RIALZARSI E DI RESETTARE

Sicuramente il weekend francese lascia con un sapore agrodolce i fans di Bagnaia. Una sensazione che riporta alla scorsa stagione, quando Pecco dopo una partenza a singhiozzo fu in grado di portare il mondiale a Torino e di mettere in atto quella che ad oggi è la rimonta più incredibile mai avvenuta nella storia del motomondiale.

Pecco si ritrova con 3 zeri dopo 5 gare del mondiale, però ancora leader della classifica (anche se a un solo punto di distanza da Bezzecchi): ogni volta che il talento Ducati ha tagliato il traguardo lo ha fatto al primo posto. Questo sicuramente da coraggio e lascia rimpianti , anche se è viva la consapevolezza che questo sia solo l’inizio di un mondiale. Di una maratona, non di una gara sprint.

Bagnaia ha sempre dimostrato che la sua forza sta sicuramente nella determinazione e nel sapersi lasciare alle spalle errori o cadute disgraziate come quella di ieri. Ora la prova del Mugello: è noto quanto Pecco tenga al Gp di casa. La certezza è vederlo di nuovo in sella alla sua desmosedici, ancora più concentrato e affamato di prima.

TRA BOTTO, SCINTILLE, CHIARIMENTI E STRETTA DI MANO

Dopo l’incidente al 4 giro tra lo spagnolo e il Ducatista, Maverik è andato a muso duro contro Pecco convinto di una volontarietà dell’ italiano nel non lasciargli lo spazio necessario dopo il sorpasso effettuato.

Ciò che all’inizio poteva sembrare come una rissa da strada, è finita con un chiarimento tra i piloti che sono ritenuti tra i più corretti del circus. Dopo una stretta di mano, hanno entrambi ritenuto lo scontro un incidente di gara (se pur evitabile secondo il pilota Aprilia). Pecco sui suoi social ha sottolineato come questo faccia parte delle gare, ma ha censurato sia lui che il collega per quanto riguarda la brutta figura fatta dai due nel post incidente. “Sono le gare […] anche noi siamo umani, ma queste cose non devono accadere” le parole di Bagnaia dopo l’accaduto.

Il pilota ha riportato una contusione alla caviglia destra, ma la clinica mobile ha escluso fratture. Di certo le tre settimane di riposo faranno bene alla caviglia e all’umore del campione, in vista del Mugello in scena l’11 giugno.

BEZZECCHI VOLA, VITTORIA E -1 DALLA VETTA

Grande gara per il pilota del Team VR46 che in sella alla sua Ducati occupa il gradino più alto del podio, seguito da Martin e il padrone di casa meno atteso Zarco (Quartararo semplice comparsa della gara, complici caduta e una Yamaha che non va).

Bezzecchi, ora a quota 93 punti nella classifica generale del mondiale, vede Bagnaia da molto vicino, dati i 94 punti del torinese. Sarà bello vedere tra loro una lotta azzurra per il mondiale.

Segnali incoraggianti dal “cabroncito” Marc Marquez e dal suo telaio nuovo: in grande spolvero e con un gran passo gara, lo spagnolo aveva il podio a portata di mano, però poi nel vedere il connazionale Martin superarlo è andato a sua volta oltre il limite della sua Honda, finendo anche lui nella ghiaia. Incidente anche tra Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, con l’altro “fratellino” del circuito Alex Marquez: per fortuna nulla di grave tra i due, piloti dichiarati “fit” e pronti a risalire in sella.