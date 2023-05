Torna "Eat to meet": l'evento organizzato da CNA per favorire l'incontro tra giovani imprenditori

Torna ‘Eat to meet’, la cena evento ideata per favorire l’incontro e lo scambio di conoscenze dedicata ai giovani imprenditori del territorio, organizzata da CNA Piemonte e CNA Giovani Imprenditori Piemonte.

L’evento quest’anno avrà luogo in una location di grande prestigio, il Museo Egizio di Torino, con le modalità tipiche del business speed dating: ad ogni portata corrisponderà un cambio di tavolo per i commensali, così da favorire lo scambio di conoscenze allo scopo di ampliare il network di imprenditori e professionisti che parteciperanno alla cena.

Mai come in questo momento l’imprenditoria piemontese ha la necessità di fare squadra per affrontare tutte le sfide che questa particolare fase storica mette di fronte a chi decide di fare impresa.

In questo senso ‘Eat to meet’ può risultare uno strumento in più per accrescere il proprio network di conoscenze per dare vita a nuovi progetti.

La cena si terrà l’8 giugno alle ore 20 presso il Museo Egizio di Torino, in Via Accademia delle scienze 6.

Per info: info@cnapiemonte.it