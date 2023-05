Il viaggio di Sonego al Foro termina al terzo turno: Sonny eliminato da Tsitsipas sul centrale dei Bnl d’Italia

È terminato ai sedicesimi di finale l’Atp di Roma di Lorenzo Sonego, dopo una settimana piena di emozioni e grandi giocate. Non è bastata la sua caparbietà e il suo diritto per fermare uno Tsitsipas in ottima forma: il greco si è imposto in due riprese, sul centrale capitolino.

Risultato di 6-3 7-6, punteggio che può far pensare ad una partita facile per il greco, che invece ha dovuto tenere testa a Sonego, soprattutto questa mattina, dopo la ripresa del match di questa mattina.

Primo set partito con grande equilibrio e sotto una pioggia incessante, fino a quando il n5 dopo il 2-2 ha messo a segno 12 punti a cospetto dei 2 messi a segno da “Sonny”: questo ha permesso a Tsitsipas di strappare un break e portarsi sul 4-2. Da lì in poi non si è più giocato sul servizio del greco, che ha saputo sfruttare meglio il dritto e colpire sul lato “debole”, quello del rovescio, il tennista di Torino.

Sonego, bravo ad annullare i primi 3 set point sul punteggio di 5-2, non è riuscito a ripetersi nel game successivo annullandone solo 2: sul 5-3 è stato così costretto a lasciare la prima partita con il risultato di 6-3, in 40 minuti.

Nonostante l’impegno dello staff del Foro Italico nell’asciugare le righe del campo sempre più scivolose per la pioggia, si è percepita l’impossibilità di continuare. Uno stop aspicato da Sonego che, appena perso il set, è andato negli spogliatoi nella speranza di fermare l’ottimo momento di Stefanos. Sonny premonitore, perché al suo rientro in campo il “super visor” ha avvisato l’ arbitro di sedia di sospendere il match.

A differenza del primo, nel secondo set c’è stata partita, partita che Sonego ha provato a far sua aggrappandosi ad ogni palla.

Il greco ha servito benissimo e nei primi giochi si è aggiudicato il suo turno di servizio senza dare possibilità al piemontese, che però ha risposto battuta annullando tutte le palle break concesse.

La partita è proseguita: da sottolineare un “serve & volley” pazzesco con il quale Sonego ha annullato un set point al tennista ellenico.

Il Tie-break ha messo in evidenza cosa voglia dire confrontarsi con uno dei 5 tennisti più forti al mondo: solidità, sicurezza nei proprio mezzi e facilità di gioco anche quando c’è da difendere. Tsitsipas ha poi chiuso 7-3, aggiudicandosi il match: ora affronterà l’altro Lorenzo, Musetti.

L’amore tra il pubblico capitolino e Sonego, nato nel 2021 non è mai appassito: ad ogni partita il piemontese è stato sostenuto e applaudito incessantemente. Lorenzo è uscito da questo match a testa alta tra applausi e orgoglio nell’essersela giocata con uno dei più forti al mondo.