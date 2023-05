A Chieri torna l'appuntamento con “Di Freisa in Freisa” che festeggia i suoi primi 50 anni

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio sarà fortemente legata alla natura e ai suoi tesori la tredicesima edizione della manifestazione “Di Freisa in Freisa”, organizzata dal Comune di Chieri e dal Consorzio di tutela del Freisa di Chieri e Collina Torinese, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Si tratta di una vetrina molto importante per il Freisa di Chieri, che nel 2023 festeggia i 50 anni del riconoscimento della DOC.

L'evento era inizialmente in programma nel prossimo weekend, ma è stato posticipato per l'annunciato maltempo. Resta confermato, rispetto al programma inziale, soltanto lo spettacolo teatrale di venerdì 19 maggio alle ore 20.30 che si svolgerà al chiuso presso la Sala Conceria di Chieri (via della Conceria 2): grazie alla collaborazione con l'Associazione Mulino ad Arte, il Teatro a Pedali di Piossasco si esibirà nella pièce teatrale "L'uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono, con un reading dell'attore teatrale e televisivo Giorgio Lupano. Una perfomance spettacolare e a impatto zero capace di coinvolgere attivamente il pubblico attraverso l'utilizzo di quattordici biciclette che "alimenteranno" con energia pulita l'impianto audio e luci dello spettacolo dal vivo.

CANTINE APERTE, EVENTI CULTURALI E PASSEGGIATE

Le Cantine Aperte che accoglieranno i visitatori per le visite e le degustazioni sono l’azienda agricola Stefano Rossotto di Cinzano, la Balbiano Melchiorre di Andezeno, la Guido Rubatto di Chieri, la cooperativa agricola Terre Dei Santi e la Cascina Gilli di Castelnuovo Don Bosco. Sarà anche possibile visitare il vigneto e la cantina dell’Università di Torino al centro Bonafous di strada Pecetto 34 a Chieri.

Per saperne di più sulle mostre e i monumenti aperti, gli eventi collaterali e le proposte di camminate alla scoperta del territorio si possono consultare i siti Internet www.comune.chieri.to.it e www.freisadichieri.com