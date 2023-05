Borgo Vittoria e Madonna di Campagna invase da perfomance e installazioni

Il teatro e l’arte performativa invadono le strade, trasformandole. Capita tra Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, nella periferia nord di Torino, che dopo essere rimasta ai margini delle grandi trasformazioni urbane degli ultimi 20 anni, sceglie l’arte per risvegliarsi. Lo fa intorno a Beeozanam community hub, l’ex fonderia di via Foligno 14, che punta a diventare una casa di quartiere e dalle quali si irradiano una serie d’iniziative. En plein air è la parola d’ordine per i mesi di maggio e giugno, mesi da vivere all’aperto, grazie a "Beecult", progetto realizzato grazie ai fondi di ripresa post Covid “Pon Metro 2014-2020 React-Eu. To.6.2.1a”, stanziati dal Comune di Torino.

Si inizierà proprio con un momento di riflessione. Giovedì 18 maggio alle 18, da Beeozanam, l’incontro “Arte e spazio pubblico. Nuovi linguaggi per le comunità” per parlare proprio di come arte, installazioni site specific, performance possano trasformare i territori, portando degli esempi concreti e ipotizzando nuovi linguaggi e modalità di coinvolgimento degli abitanti. A dibatterne saranno un’ospite internazionale, Francesca Ceccotti di Paisaje Público di Santiago del Cile, Caterina Moroni, performer e professionista nel settore della progettazione culturale, Anna Henry dell'associazione Kallipolis di Torino, moderati da Chiara Priante, giornalista, per un incontro che nasce, nell’ambito dei “Talk Fnas Lab 2023” dalla collaborazione proprio tra Fnas, la Federazione Nazionale Arti in Strada nell’ambito, e il Torino Fringe Festival.

A seguire, venerdì 19 e domenica 20 con ritrovo alle 10,30 il cortile esterno di Beeozanam diventa, quindi, la prima tappa della performance itinerante "Ife - Sabotaggi poetici di quartiere" curata da A.L.F. teatri urbani, per una co-produzione di FNAS - Federazione Nazionale Arti in Strada: si tratta di una creazione site specific che nasce proprio per animare e risvegliare la periferia Nord di Torino, in particolare i quartieri Borgo Vittoria e Madonna di Campagna. Gli artisti si muoveranno per le vie del quartiere, proponendo perfomance live ed installazioni. Un'anticipazione? Alla fontana all'interno del giardino Operaie della Fabbrica Superga, ad esempio, si terrà un’azione estemporanea dalle 11: un rituale di pulizia della fontana costantemente deturpata nei suoi non troppi anni di vita.

La chicca sta nel nome. Le Ife, infatti, sono i microscopici filamenti dei funghi che tracciano reticoli sotterranei e creano il substrato e le connessioni su cui cresce la vita. Allo stesso modo esplorano il reticolo umano ed urbano della periferia, creando percorsi nuovi. Attraverso veri e propri sabotaggi poetici l’arte invaderà strade e luoghi della vita quotidiana di ognuno.

Sabato 20 anche la Giornata Mondiale delle Alpi, chiusura della rassegna “Scenario Pianeta: aspettando CinemAmbiente 2023” e inserita nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, prevede dalle 21 alle 23 la performance serale "Tobees - sonorizzazioni per la biodiversità" a cura di Marna Fumarola (violino) e Azzurra Fragale (suoni concreti, elettronica e sound design), un progetto di ricerca artistica nato con l’intento di incrementare nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle api per il mantenimento della biodiversità. Tobees propone sonorizzazioni in apiario durante le quali il pubblico, dotato di cuffie wireless, viene trasportato in un inedito paesaggio sonoro creato dai suoni delle api, dall’elettronica e da un violino. Prima, alle 16,30, viene presentato il film "Bee Movie", seguito da dibattito con Davide Lo Bue dell'associazione Parco del Nobile e referente dell’apiario di Beeozanam, e Andrea Beretta, referente per il progetto “Autostrada delle Api e Impollinatori selvatici diurni e notturni” dell' Ente Parchi Reali - La Mandria. Alle 18,30 prevista la visita all’apiario di beeozanam a cura di associazione Parco del Nobile, alle 19 aperitivo e degustazione miele di ozanam a cura di Fonderie Ozanam e alle 19,30 la presentazione di "Api di città" di Alessandro Rocca e Davide Demichelis.

Momento clou, quello di sabato 27 maggio alle 16,30, con la parata organizzata dalla compagnia torinese Le 2eunquarto Aps e dal Network Pagliacce che raggruppa tutte le pagliacce italiane. Guidate dalle pagliacce Martina Soragna e Silvia Laniado, e dai musicisti dalle Mixitura Band, i nasi rosse donne toccheranno le vie attorno a Beeozanam. Un mix tra un flash mob e un’incursione. Il motto è simpatico: «Bambin* tremate, le Pagliacce son tornate!» per una parata di donne clown che coinvolge il quartiere in una grande festa e che si concluderà all'ex fonderie con il “Pagliacce Cabaret”.

Prossimi appuntamenti

Quest’atmosfera effervescente continua anche a giugno.

La giovane compagnia teatrale PEM-Potenziali Evocati Multimediali, nata a dicembre 2021 da una classe della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino a cui si sono uniti Roberto Tarasco e Gabriele Vacis, martedì 6 alle 17 cercherà, con “7 contro Tebe”, di costruire consapevolezza e riempire i cuori del pubblico di bellezza attraverso una tragedia.

Per festeggiare la fine della scuola, invece, venerdì 9 giugno alle 17 la Mixitura Orchestra porta nel cortile di Beeozanam l’atmosfera del carnevale brasiliano per un pomeriggio dedicato ai bambini e all’inizio delle vacanze estive.

Infine, c’è il percorso di Teatro di Quartiere, che nasce per valorizzare i ricordi e le storie di questo angolo di Torino.

Il progetto, a cura di Teatro e Società e Giulio Prosperi in collaborazione con Portineria di Madonna di Campagna, sabato 10 giugno alle 17,30 propone una performance teatrale itinerante per le strade di Madonna di Campagna, frutto della partecipazione degli abitanti del quartiere al percorso teatrale di dieci incontri realizzato tra aprile e maggio. Storie, aneddoti e racconti che legano generazioni passate e presenti e future al loro territorio e che saranno messe in scena fuori e dentro Beeozanam.