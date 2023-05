E' andata deserta l'asta per l'acquisto dell'ospedale di Settimo. Scadevano infatti oggi i termini per la presentazione delle offerte. Ora dunque la sindaca Elena Piastra si appella alla Regione: il presidente Alberto Cirio si era infatti impegnato, in caso di asta deserta, affinché l'ASL acquisisse interamente l'ospedale.

L'assessore Luigi Icardi ha confermato che l'ospedale non chiuderà, ma ha invitato la sindaca e il Comune di Settimo a prendersi le proprie respinsabilità.