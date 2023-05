Collegio Einaudi diventa partner dei Giochi Olimpici Universitari Torino 2025

È stato firmato nei giorni scorsi l’accordo di collaborazione tra la Fondazione Collegio Einaudi di Torino e il Comitato Organizzatore dei WUG Torino 2025, i Giochi Olimpici Universitari che si terranno a Torino nel gennaio 2025.

Attraverso questa convenzione il Collegio Einaudi si impegnerà a coinvolgere la propria comunità studentesca, composta da oltre 850 studentesse e studenti meritevoli, nella promozione e nel supporto dei World University Games di Torino 2025, un evento di grande prestigio per il capoluogo piemontese; inoltre il Collegio è disponibile a mettere a disposizione della manifestazione 50 posti all’interno delle proprie cinque residenze torinesi, per ospitare gli atleti o eventuali altri studenti ospiti.

Il Comitato Organizzatore dei World University Games, che nel 2025 porterà in Piemonte migliaia di studenti, si impegnerà a promuovere al proprio interno la mission, i valori e le iniziative del Collegio Einaudi, valorizzandone il ruolo centrale nell’ambito del sistema universitario torinese.

“La convenzione siglata con il WUG2025 rispecchia in pieno mission e valori alla base dell’attività della Fondazione Collegio Einaudi: favorire crescita e sviluppo della Persona a 360°, attraverso esperienze di vita di comunità e formazione complementare vissute in un ambiente stimolante e interculturale, grazie a cui i nostri giovani non potranno che aumentare le chances di emergere – afferma il Direttore Generale del Collegio Einaudi, ing. Andrea Fabbri – Sin dalla prima edizione del ‘59, i Giochi Mondiali Universitari sono stati occasione non solo di sfide sportive di alto livello ma, per studenti universitari provenienti da tutto il mondo, anche di incontro, confronto e scambio culturale. WUG2025 sarà una manifestazione importante per Torino e per i suoi giovani e per questo motivo siamo orgogliosi di poter essere partecipi dell’evento e di dare il nostro contributo per la sua buona riuscita”.

La convenzione tra Collegio Einaudi e il Comitato Organizzatore WUG Torino 2025 è stata siglata dal Presidente del WUG2025, Alessandro Sciretti, e dal Direttore Generale del Collegio Einaudi, Andrea Fabbri, lo scorso 12 maggio in occasione dell’ICF (International Career Fair), l’evento organizzato da EUCA (European University College Association) e dal Collegio Einaudi, che ha fatto incontrare oltre 150 studenti universitari e numerose aziende del territorio e non, presso la Cavallerizza di Torino, con l’obiettivo di stimolare contatti tra laureati e mondo del lavoro, aprendo a possibili future opportunità professionali.