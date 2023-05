Torino sale in scooter (condiviso): soprattutto nelle zone delle stazioni e dell'Università. Ma anche in centro

A soli tre mesi dall’entrata nel mercato del capoluogo torinese, Cooltra si aggiudica il 60% del mercato complessivo dello scooter sharing.

Una percentuale che viene confermata dai dati: 500 noleggi al giorno, 250.000 km percorsi (corrispondenti a 6 giri della Terra), 2.500 utenti attivi, 5.500 ore di noleggio totali e 3 tonnellate di CO2 risparmiate.

Le zone più frequentate da chi sceglie Cooltra sono le aree nevralgiche della città come l’Università, il Politecnico, le due stazioni ferroviarie principali e il centro storico.

Radicato come comportamento abituale per i torinesi, lo sharing si è ormai diffuso in tutte le fasce di età della popolazione, che mantiene nella maggior parte dei casi un comportamento di utilizzo corretto e rispettoso.

Cooltra conferma e rilancia l’amore per la città di Torino, eleggendo tutta la zona del Lingotto, in concomitanza con la 35° edizione del Salone del Libro a “Bonus Area”. Dal 17 al 23 maggio sarà infatti possibile parcheggiare in tutta l’area adiacente al Lingotto, via Nizza, Via Fenoglietti, Via Trucco, visibile anche dall’ app, con uno sconto di 50 cent sul noleggio.

Presente in 3 città italiane, Milano, Roma e Torino, Cooltra conta ben 3.000 scooters elettrici e oltre 500.000 utenti attivi nei tre capoluoghi, contribuendo alla riduzione di 840 tonnellate di emissioni di Co2.