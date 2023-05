La “Settimana Nati per Leggere” fa tappa anche a Chivasso

Dopo Casalborgone e Verrua Savoia, per la Settimana Nati per Leggere, toccano Chivasso le passeggiate culturali in famiglia alla scoperta del Chivassese denominate “A piccoli passi”.

L’iniziativa è inserita nel progetto “A misura di famiglia – Strategie territoriali per l’infanzia”, finanziato dal bando della Compagnia San Paolo “Cultura per crescere” e coordinato dalla Biblioteca Movimente. L’appuntamento, rivolto a nuclei con bambini da 2 a 6 anni, è fissato per domenica 28 maggio, alle ore 15,30, nel Parco del Bricel. È necessario prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo amisuradifamiglianpl@gmail.com.

All’iniziativa gratuita collaborano le biblioteche comunali dello SBAM EST insieme alle associazioni Teatro a Canone, Amalgama, Officina Culturale e Onda Larsen a cui si aggiungono i volontari di alcune associazioni locali.

La Settimana Nati per Leggere, promossa dall’Assessorato Comunale alla Cultura, prevede per giovedì 25 maggio, alle ore 17, al Mome “Racconti in valigia”: letture e laboratori, a cura della libreria Axolotl, rivolti a bambini a partire da 2 anni di età con genitori. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione telefonando allo 0110469920.

Sabato 27 maggio, sempre nella biblioteca civica di Chivasso, alle ore 10,30 invece si terrà la Giornata Regionale del gioco libero all’aperto. Oltre ad attività all’esterno per bambini a partire dai 3 anni di età, Coopculture eseguirà delle letture fiabesche. L’ingresso è libero e gratuito.