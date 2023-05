Passione Salone del Libro: “Bello vedere tante persone insieme per leggere” [VIDEO]

Passione Salone del Libro: “Bello vedere tante persone insieme per leggere”

Un venerdì affollatissimo che prospetta già numeri da record per l’edizione di quest’anno del Salone del Libro. Visitatori di tutte le età hanno affollato la kermesse del libro. Tra gli autori più gettonati di oggi, Michela Murgia, ma anche Alessandro Barbero, Alessandro Cattelan.

“La cosa bella è vedere tante persone differenti che si riuniscono per leggere” è il commento di tanti.

Nonostante il maltempo e le lunghe code per andare ad ascoltare i nomi più di spicco, appassionati e curiosi non si sono arresi e hanno trascorso l’intera giornata a caccia di libri e incontri. “C’è l’imbarazzo delle scelta” spiega un ragazzo in coda.

“Purtroppo abbiamo solo un giorno, ma siamo da sempre appassionate del Salone, siamo contente finalmente di tornare. Il mondo dei libri è affascinante viverlo insieme a tante persone è incredibile” aggiungono due ragazze.