Torino capitale europea della pallavolo con le Super Finals della Champions League

In questo fine settimana Torino diventa la capitale europea della pallavolo, con il Pala Alpitour che ospiterà le due finali di Champions League, maschile e femminile.

Le Super Finals della CEV rappresentano il momento più importante della stagione, purtroppo senza la presenza di formazioni italiane, con Perugia (tra gli uomini) e Novara (tra le donne) uscite solo in semifinale. Questa nuova formula che ha fatto il suo esordio nel 2019, tornano in Italia per la seconda volta dopo l’edizione 2021 a Verona che fu pesantemente condizionata dall'emergenza Covid.

Due finali in una sola giornata, che assegneranno il titolo di campione d'Europa femminile e maschile e che si svolgeranno al Pala Alpitour di Torino, l’impianto che nel 2018 ospitò la Final Six dei Campionati del Mondo Maschili vinti dalla Polonia dell'MVP Bartos Kurek.

Domani, sabato 20 maggio, si comincia nel pomeriggio alle ore 17.30 con la finale femminile, che sarà derby di Istanbul tra la VakifBank (degli italiani Giovanni Guidetti e Paola Egonu) e l'Eczacibasi Dynavit, mentre alle 20.30 scenderanno in campo gli uomini, con il derby polacco tra Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel.

Le formazioni vincitrici si aggiudicheranno 500 mila euro ciascuna per un montepremi totale di 1,5 milioni di euro.