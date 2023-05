Salone del Libro, Iren e lo stand che fa riflettere sull’ambiente: “Sostenibilità per un domani migliore”

Utilizzare i libri e la letteratura per trasmettere un messaggio importante, imprescindibile: quello relativo alla sostenibilità ambientale come colonna portante di un domani migliore.

Ha deciso di partecipare così al Salone del Libro il gruppo Iren, presente al Lingotto con lo stand B81, nel padiglione 1. A raccontare la filosofia che ha ispirato la costruzione de “i capolavori del Climate Change” è Adriana Mosca, responsabile brand strategy del Gruppo Iren: “Volevamo far riflettere sul tema del cambiamento climatico e suoi suoi effetti attraverso le storie a cui siamo abituati: abbiamo quindi hackerato 10 titoli della letteratura italiana e internazionale, cambiando il corso della storia. Sono diventate storie distopiche, che nessuno di noi vorrebbe poter vivere domani”.

L’obiettivo - come spiegato dalla stessa Mosca - è quello di invitare i cittadini a utilizzare buone pratiche in tema di risorse: fare attenzione alla raccolta differenziata, alla gestione della luce, del gas e, ovviamente, dell’acqua.

La presenza di Iren al Salone del Libro non è però un fatto isolato, anzi. “Abbiamo avuto visitatori che ci ricordavano dallo scorso anno, quando ospitammo una casa editrice che presentava le guide del futuro per i pianeti in cui dovremmo andare vivere un domani in cui il nostro mondo non sarà più vivibile”.

Insomma, il tema rimane sempre quello dell’ambiente e del cambiamento climatico. “Andiamo in continuità, ricordando a tutti i messaggi della sostenibilità per un domani migliore”.