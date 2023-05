Sonego e Musetti premiano 12 promesse del tennis italiano: l'iniziativa di un'associazione benefica torinese

La serata speciale si è svolta a inizio maggio al Circolo del Ministero degli Esteri di Roma. Nell'ultimo anno, i sei ragazzi (Mattia Bille, Mattia Cappellari, Alessio Citton, Alex Romano, Lorenzo Rocco e Carlo Paci) e le sei ragazze (Francesca Galli, Martina Cerbo, Alessandra Fiorillo, Sabrina Baranovschi, Alessia Sbrana e Giulia Di Concetto) si sono messi alla prova nella formazione tecnico-tattica-atletica e hanno potuto lavorare con figure di spicco del tennis come Ivan Ljubicic (ex allenatore di Feder), Gipo Arbino (allenatore di Lorenzo Sonego), Simone Tartarino (allenatore di Musetti) e il direttore tecnico del programma Emilio Sanchez .

Parlando dei frutti e del lavoro svolto il presidente e founder dell’associazione, Simone Bongiovanni , ha dichiarato: " Siamo molto felici del percorso dei 12 borsisti, […] l'obiettivo era quello di farli crescere, i risultati sono stati una logica conseguenza di questo percorso ”. In più ha rinnovato l’iniziativa per la prossima stagione 2023-2024.

Durante la Charity Dinner sono stati consegnati i riconoscimenti ai membri onorari: ad Alessandro Scarfó, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Assicura (title sponsor del programma) e a Lorenzo Musetti, esempio in campo e fuori di un ragazzo e giocatore dedito al lavoro e pieno di passione. Il Davisman ha poi sottolineato come si riveda nei ragazzi, nella loro purezza e nell’amore per il tennis. "Questo è un percorso davvero lungimirante", ha poi aggiunto Musetti, "oggi ho dato il mio contributo con la mia presenza, ma spero in futuro di dare molto di più, magari qualche consiglio”.