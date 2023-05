Musica, Domani Martina: “Vi portiamo con noi su quella altalena di emozioni”

I Domani Martina sono una band torinese pop-rock, nascono dall’evoluzione della precedente formazione. Il cambiamento della lingua usata, dall’inglese all’italiano, ha portato il gruppo ad esprimersi meglio e a poter arrivare a tutti gli ascoltatori. La band punta ad una musicalità fresca ed energia che possa piacere sia agli amanti dei riff potenti di chitarre distorte sia a chi ama cantare ritornelli romantici sotto la doccia. Da pochissimo è uscito il loro primo album, Sulle Nuvole, nel quale i personaggi sono protagonisti di una realtà che non gli appartiene. A salvarli è una musica, un ponte melodico e spirituale che possa portarli in un luogo comune, Sulle Nuvole.

Come si sono formati i Domani Martina e perché si chiamano così?

Domani Martina è l'evoluzione di un primo progetto indie-rock, caratterizzato da testi in inglese. Oggi i componenti sono gli stessi, siamo amici da tanto tempo, alcuni da tantissimo. Quando poi abbiamo cambiato la lingua per esprimere al meglio le nostre emozioni e per arrivare più facilmente a tutti gli ascoltatori, abbiamo pensato di rinominare il progetto e il gruppo in "Domani Martina". L'idea di avere una componente femminile come simbolo del gruppo era venuta fuori in maniera naturale e spontanea e piaceva a tutti, cosa davvero non facile.

Cosa ispira la scrittura dei vostri testi?

Nei testi cerchiamo di raccontare le nostre riflessioni ed emozioni. È naturale che a volte sia lo sconforto a guidare la penna, altre la leggerezza, altre ancora la rabbia o la gioia. All'interno dei testi e degli arrangiamenti abbiamo cercato di portarvi con noi su quella altalena di emozioni su cui tutti ci dondoliamo. Chi racconta si trova a dover fare i conti per le prime volte con una vita che pone nuove e difficili sfide e ti allontana sempre di più da quel mondo magico e perfetto chiamato "infanzia".

Descrivetevi ad un ascoltatore che non vi conosce.

Ogni tanto andiamo su, ogni tanto andiamo giù, seguendo il ritmo di questa strana lunatica vita. Se vuoi portarci con te troverai sempre un brano, una parola, un suono in cui sentirti compreso, in compagnia. Ognuno affronta le proprie sfide ma non è vero che debba farlo da solo!

Venerdì è uscito il vostro primo lavoro “Sulle Nuvole”, chi e perché sta sulle nuvole?

Sulle Nuvole è il nostro posto sicuro, un luogo leggero per sfuggire dai problemi e dalle difficoltà di tutti i giorni. Per noi è la musica, la sala prove e in generale tutto quel che riguarda il progetto "Domani Martina". Ci ha sempre attirato l'idea di portarvi con noi attraverso questo album, per farvi respirare l'aria incantata di quello che per noi è passione, gioia, leggerezza.

La prossima settimana presenterete il disco, cosa c’è da aspettarsi?

Gioia. Soddisfazione. Una festa di emozioni. Il disco è il risultato di anni di grande lavoro, segnati dalle tante difficoltà, che abbiamo vissuto tutti tra pandemie e riaperture a singhiozzo. Sarà una serata sicuramente indimenticabile per noi e stiamo lavorando perché lo sia anche per tutti quelli che verranno. Tante sorprese, tanti giovani artisti. Passione per la buona musica.

La vostra Torino musicale e non.

Speriamo che Torino non cambi mai. Misteriosa, orgogliosa, pura e battagliera. Amiamo tanto la nostra città, il suo fuoco, la sua anima. Torino è sempre stata una capitale della musica live. Ha sempre accolto un sacco di artisti underground e la scena è sempre molto attiva. I tempi e i modi di vivere la musica sono cambiati ma siamo felici di vedere sempre tanti ragazzi appassionati ai concerti, non solo nostri, ma anche di artisti giovani e sconosciuti come noi. È bello vivere in una città cosí attenta e vicina alla musica.

News, appuntamenti, live in programma.