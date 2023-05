Allarme Bagnaia: frattura incompleta alla caviglia. Pecco rassicura i tifosi: ci sarà al Mugello

Pecco Bagnaia nella mattinata di oggi, domenica 21 maggio, ha effettuato gli esami alla caviglia destra, ancora dolorante dopo lo scontro di Le Mans con il pilota Aprilia Maverik Vinales.

Il pilota chivassese della Ducati ha scoperto di avere una frattura incompleta ad una delle sette ossa che compongono il tarso del piede: l’astragalo.

Dopo gli accertamenti però i medici e lo stesso Pecco hanno rassicurato il circus e i suoi tifosi, sottolineando come la sua presenza al Mugello non sia in dubbio. Bagnaia ha aggiunto: “Lavorerò sodo in questi giorni di pausa per arrivare al Gp toscano al 100%”.