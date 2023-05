A Chivasso arriva il 1° Campionato Nazionale Libertas di Nuoto per Salvamento

La Città di Chivasso ospiterà il 1° Campionato Nazionale Libertas di Nuoto per Salvamento in programma il 9 e 10 giugno prossimi.

Con il patrocinio del Comune di Chivasso, l’evento, che si terrà nella Piscina Comunale di via Gerbido, è promosso dal Centro Nazionale Sportivo Libertas per la stagione sportiva 2023, in collaborazione con il Centro Regionale Sportivo Libertas del Piemonte, il Centro Provinciale Sportivo Libertas Torino, ASD Libertas Nuoto Chivasso, SSD SAFA 2000, ASD Libertas Nuoto Rivoli ed il supporto della Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Piemontese.

Il Nuoto per Salvamento è un settore agonistico che, oltre alla componente competitiva, contribuisce alla diffusione di una vera “cultura dell’acqua”, con la consapevolezza di voler incoraggiare ad una ormai diffusa attività sociale, di prevenzione e di salvaguardia della vita in acqua. Questa disciplina, articolata in prove individuali e a staffetta, simula le operazioni di soccorso in mare, avvalendosi del supporto di numerosi attrezzi come manichini, ostacoli, torpedo e pinne. La Libertas Nuoto Chivasso da decenni è sempre stata molto competitiva in questa specialità, conquistando titoli italiani, primati e un titolo europeo.

Al Campionato la società chivassese gareggerà con circa 70 atleti tesserati ed agonisti. Tra i dirigenti, è presente un Maestro di salvamento, fiduciario federale Manuel Canuto che organizza annualmente corsi di formazione per Assistente Bagnanti presso la piscina. Ex agonista di nuoto e nuoto per salvamento della LNC poi triatleta, oggi tecnico di alto livello della Nazionale Elite Triathlon è responsabile dello sviluppo della disciplina tra i giovani.

“Questo evento sportivo proprio a Chivasso, nella piscina comunale degli anni Settanta – ha commentato la Libertas Nuoto Chivasso - si svolge per manifestare l’impegno a tutto tondo della ASD orientato ad un approccio all’acqua pluridisciplinare in modo da coinvolgere e attrarre giovani dalle scuole del territorio”.

“Città di grandi eccellenze sportive, Chivasso è onorata di poter essere la sede del 1° Campionato Nazionale Libertas di Nuoto per Salvamento – ha detto il sindaco Claudio Castello - Questa disciplina aggiunge valore umano agli sport natatori e rappresenta un’esperienza formativa per chi la pratica ma anche per chi nelle nostre strutture comunali avrà l’opportunità di seguire per sensibilizzare sulla sicurezza in acqua”.