Salone del Libro e bufera Roccella, Lo Russo: "È un evento pluralista: non deve avere colore politico"

"La miglior risposta alle polemiche - ha sottolineato Lo Russo - l'ha data l’intera città di Torino, affollando i padiglioni della Fiera". "Il programma - ha continuato - dimostra che tutte le idee hanno cittadinanza e devono continuare ad averla e a noi, come rappresentanti delle istituzioni prima ancora che di una parte politica, compete farci garanti che questo possa continuare, perché questa è l'essenza stessa del Salone di Torino".

Il sindaco, ribadendo come la kermesse libraria non abbia colore di parte, ha aggiunto: "non c'è e non ci deve mai essere la volontà di appropriarsene". "In questi 35 anni di vita del Salone - ha concluso - sono cambiati i colori politici dei governi nazionali, di quelli regionali e di quelli comunali. Quando la politica ha assunto una connotazione prettamente istituzionale, ha fatto sempre del bene al funzionamento e alla crescita del Salone, quando invece assume altre connotazioni, di parte, non produce mai effetti positivi".

