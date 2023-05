La Buongiornezza presenta i segreti di Elisabetta I, la "regina di ferro"

All’indomani del prestigioso “Premio Internazionale Volterrani” per la categoria Cultura e Nuovi Media, ricevuto in occasione del Salone del Libro di Torino, la Buongiornezza torna per penna e per voce della divulgatrice culturale e scientifica Renata Cantamessa per una full immersione nei consueti cinque podcast dedicata a Elisabetta I, divenuta regina a soli venticinque anni, che nel quasi mezzo secolo di durata del suo regno portò l'Inghilterra a essere una potenza mondiale, pur tra molti chiacchiericci e qualche segreto…

In coda a ogni episodio, sempre Renata Cantamessa torna nella veste di Creminologa di Baratti & Milano, il prestigioso e storico brand piemontese del cioccolato d’autore di fama internazionale, regalando un finale appassionato tra intrigo, mistero e piacere gourmet.

