Settimo Torinese, riapre il ciclo-posteggio della stazione: il via nel mese di giugno con 40 posti

Riapre il cicloposteggio della stazione di Settimo Torinese: succederà nel mese di giugno, mettendo a disposizione degli utenti uno spazio chiuso e videosorvegliato dove si potrà riporre la propria bicicletta. Il servizio è gratuito ed è riservato ai residenti a Settimo titolari di un abbonamento mensile o annuale al trasporto ferroviario (SFM). Al momento i posti disponibili sono 40 e per utilizzarlo occorre presentare domanda in Comune. Per fare domanda è necessario compilare i moduli di richieste online, per poi consegnarli all'Urp, di persona, oppure in via telematica via mail (protocollo.generale@comune.settimo-torinese.to.it) o via pec (settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it).