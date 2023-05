Parco Dora Live 2023 presenta la stagione estiva: al via cabaret, music e varietà per sedici serate

Parco Dora Live 2023, presenta la rassegna estiva con16 appuntamenti da non perdere. I più importanti nomi italiani di cabaret, musica e varietà calcheranno il palco della piazza di Parco commerciale Dora, in via Livorno angolo via Treviso a partire dall’ 8 giugno e fino al 28 luglio.

Ad aprire giovedì 8 giugno la rassegna, ormai giunta alla sua settima edizione, Jerry Calà con la sua JerrySuperBand. Un entusiasmante show musicale che ripercorre tra racconti, gag e canzoni degli anni Sessanta, 40 anni di carriera. E poi a seguire moltissime altre serate con nomi come Ornella Muti, Valentina Persia, Cristina d’Avena, Arturo Brachetti, Paolo Ruffini, Max Angioni. E poi ancora Lucilla, Marco e Mauro, Marta e Gianluca, Pino e gli Anticorpi, Beppe Braida e Max Cavallari, Arteteca, Giovanni Cacioppo, Marco Carena, Antonio Ornano, Senso D’Oppio Giorgio Bolognese, Marco Carena, Laura Magni, Federica Ferrero, Leo Mas, Max Pieriboni e Stefano Chiodaroli.

“Parco Dora Live 2023 vuole far divertire all’insegna della spensieratezza e dell’alta qualità - dichiara Emanuele Manca, direttore commerciale di Parco Dora e promotore della rassegna-. Da una parte consolidando collaborazioni come quella con il Cab41 che nei mesi di giugno e luglio ha l’opportunità di spostare la sua programmazione proprio qui sul palco del Parco Dora Live, e anche con il pubblico che ormai attende di scoprire il nostro cartellone estivo che va avanti da sette anni. Dall’altra, promuovendo sempre di più, anche attraverso la devoluzione dell’incasso della rassegna, azioni verso il sociale che sottolineano come il centro Commerciale Parco Dora sia luogo di aggregazione, di coinvolgimento, di attenzione ai giovani, allo sport, ai temi sociali e al contrasto alla violenza di genere, attraverso una partnership che coinvolge da anni Associazioni, Circoscrizione 4, città di Torino e quest’anno per la prima volta anche due scuole”.

Infatti, il 6 giugno dalle ore 18.00 la Scuola Secondaria di primo grado Duca D’Aosta di Torino e l’Orchestra Pacinotti della Scuola Secondaria di primo grado Pacinotti presenteranno alla cittadinanza, sul palco di Piazza Commerciale Dora “GeneriAMO VIDEO di sensibilizzazione”. Un progetto finanziato con i proventi delle Rassegne 2022 e 2023 di Parco Dora Live che vede, attraverso Associazione Artemixia e Circoscrizione 4, la voce dei/delle giovani unirsi per il contrasto agli stereotipi, alle disuguaglianze e alla violenza di genere. Un altro appuntamento per i ragazzi, di avvicinamento ai giusti valori educativi dello sport è previsto per il 9 giugno alle 19 quando il calciatore Francesco, “Ciccio”, Graziani si racconterà e incontrerà, sempre sul Palco di Piazza Commerciale Dora, i giovani sportivi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica scuola calcio Autovip San Mauro.

Gli incassi della Rassegna Parco Dora Live 2023 saranno devoluti, per la realizzazione di ulteriori progetti sociali e culturali sul territorio cittadino. Tra questi è stato già individuato il progetto Eureka di Casa Giglio ODV, che prevede la realizzazione di uno spazio gioco presso Casa Giglio: una casa che ospita gratuitamente le famiglie dei bambini che affrontano la malattia.

Tutti gli spettacoli in programma avranno luogo nella piazzetta del Centro a partire dalle ore 21.