TMS Network (TMSN) estende un'ancora di salvezza cruciale agli investitori di Litecoin (LTC) e Ripple (XRP) in difficoltà

Mentre il mercato delle criptovalute subisce perdite crescenti, gli investitori di Litecoin (LTC) e Ripple (XRP) stanno sentendo il caldo. In mezzo alle turbolenze, TMS Network (TMSN) è emersa come una promettente ancora di salvezza dopo essere salita di oltre il 1.700% per raggiungere la quarta fase di prevendita. Continuate a leggere per scoprire perché gli investitori di Litecoin (LTC) e Ripple (XRP) stanno affollando la prevendita di TMS Network (TMSN).

Litecoin (LTC)

Il Litecoin (LTC) è un attore di primo piano nella scena delle criptovalute, in quanto versione "lite" del Bitcoin. Creato nel 2011, il Litecoin (LTC) è rimasto una solida alternativa al Bitcoin, offrendo un sistema di pagamento più veloce e scalabile.

Ciononostante, il Litecoin (LTC) ha faticato nel contesto di una più ampia flessione del mercato. Il mercato toro è ancora all'orizzonte, ma dopo essere salito di oltre il 53% da un minimo di 68,91 dollari a un massimo di 105,71 dollari nel 2023, il Litecoin (LTC) si è leggermente raffreddato, scendendo attualmente di circa il -13% rispetto al massimo. Si tratta certamente di una volatilità inferiore a quella registrata da altre monete, come Ripple (XRP), ma ha comunque provocato una notevole frustrazione negli investitori di Litecoin (LTC).

Detto questo, gli investitori di Litecoin (LTC) non sono ancora delusi: gli sviluppatori hanno recentemente introdotto lo standard LTC-20, che consente agli utenti di creare token non fungibili (NFT), noti come Ordinals, sulla catena di Litecoin (LTC). Anche se potenzialmente rialzista, l'incertezza su questo aggiornamento probabilmente affliggerà il prezzo di Litecoin (LTC) nel breve termine.

Ripple (XRP)

Ripple (XRP) è un protocollo di pagamento digitale e una criptovaluta che offre un modo eccezionalmente economico e veloce di effettuare transazioni internazionali. Creato nel 2012, è stato progettato per interfacciarsi perfettamente con il sistema finanziario esistente e spera di poter sostituire la rete bancaria SWIFT.

Tuttavia, dal 2020 i progressi di Ripple (XRP) sono stati oscurati da una causa in corso con la Securities and Exchange Commission (SEC). Questa causa, insieme alla crescente concorrenza di reti simili a basso costo e scalabili, ha rappresentato un pesante fardello per gli investitori di Ripple (XRP).

Ripple (XRP) è salito del 95% da un minimo di 0,3 dollari quest'anno, raggiungendo un picco di 0,585 dollari a marzo. Al momento in cui scriviamo, il token Ripple (XRP) è sceso di oltre il -20% rispetto a questo massimo, con il risultato che alcuni acquirenti del top hanno abbandonato la nave a favore di token più promettenti, come TMS Network (TMSN).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading basata su Ethereum che fonde i migliori elementi della finanza decentralizzata (DeFi) con i mercati tradizionali. Offre agli utenti un modo sicuro per negoziare CFD, forex, azioni e asset digitali, beneficiando della potenza della tecnologia blockchain.

TMS Network (TMSN) offre una miscela rinfrescante di strumenti sia per i principianti che per i trader esperti, con analisi avanzate sulla catena, costruttori di strategie e bot di trading integrati da una suite educativa approfondita. Ognuna di queste funzioni è stata progettata per migliorare l'esperienza di trading.

Il token TMSN è più di una semplice valuta. I possessori del token hanno accesso a servizi esclusivi, commissioni di trading ridotte e una fetta delle commissioni di trading della piattaforma. Possono inoltre detenere il token TMS Network (TMSN) per ottenere diritti di voto nella governance della piattaforma.

TMS Network (TMSN) è attualmente nella sua terza fase di prevendita e le cose sembrano promettere bene. Il prezzo del token ha fatto un balzo colossale del 1700% e il suo round di presale/seed funding ha generato finora oltre 5,6 milioni di dollari, con ulteriori guadagni previsti nelle prossime settimane.

Riflessioni conclusive

Mentre le perdite di criptovalute aumentano in seguito al calo dei prezzi, gli investitori di Litecoin (LTC) e Ripple (XRP) potrebbero aspettare un po' per realizzare i guadagni che sono stati promessi. Non sorprende quindi che molti si siano rivolti a TMS Network (TMSN) come copertura, vista la sua eccezionale performance fino ad ora.

Se siete tra questi investitori, TMS Network (TMSN) potrebbe essere un'alternativa migliore. Il token TMSN è attualmente quotato a 0,088 dollari, anche se molti analisti ritengono che questo prezzo sia eccezionalmente sottovalutato. Non perdete l'occasione prima che TMS Network (TMSN) continui la sua corsa epica!

