All'Osteria del Tempo Stretto ad Albenga una cena di solidarietà per aiutare l'Emilia Romagna

Si muove anche ad Albenga la catena della solidarietà per le zone colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna che ha provocato danni alle abitazioni e alle aziende del territorio, con centinaia di sfollati.

L'Osteria del Tempo Stretto in collaborazione con la Condotta Slow Food Albenga-Finale-Alassio organizza una cena per la raccolta di fondi da destinarsi proprio alla regione colpita dalla terribile ondata di maltempo negli ultimi giorni. Appuntamento venerdì 26 maggio.

Il menù sarà a base di specialità romagnole e durante la serata ci sarà un collegamento online con Cesena. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Protezione Civile e utilizzato per l'adozione di un filare di Famoso, vitigno autoctono Romagnolo, dell'Azienda Tenuta Casali che ha subito molti danni legati in particolare alle frane. Durante tutto il mese sarà possibile degustare ed acquistare i vini dell'Azienda Tenuta Casali per dare un aiuto concreto.

Il costo della serata è di 40 euro vino incluso.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 392-6221924 - 339-3054033.

L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 39