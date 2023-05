Skf Italia: una festa di sport e inclusione tra Insuperabili, Amici di Meet the World e Special Olympics, che volano in Svezia

SKF Italia Meet the World si conferma un'occasione per stare insieme, fare amicizia e conoscere i programmi e le attività delle associazioni che aderiscono all'evento. Anche quest’anno, l’iniziativa ha visto scendere in campo atleti motivati e felici di vivere questa esperienza fatta di sport, inclusione, passione per il calcio e tanta voglia di divertirsi.