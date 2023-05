Plusvalenze, - 10 alla Juventus. Lo Russo: "Difficile appassionarsi ad un campionato dove le classifiche le decidono i tribunali"

Siamo quasi a fine maggio ma per la Juve è stato come ripiombare in pieno inverno. - 10 punti, così ha deciso ieri la corte federale della Figc per la vicenda plusvalenze. Una penalizzazione che riporta la squadra bianconera fuori dalla zona Champions. E sul tema interviene anche il sindaco Stefano Lo Russo, che da oggi risponde alle domande dei torinesi dai microfoni di radio Gtt e Juke Box. "Io penso - ha commentato il primo cittadino, interpellato sulla vicenda sportiva - sia difficile appassionarsi ad un campionato dove le classifiche le decidono i tribunali e non i campi di gioco".

"Classifica decisa da tribunale"

"Soprattutto in questa stagione è difficile, - ha rimarcato - perché è avvenuto a campionato in corso". "Penso che anche per le altre squadre non sia piacevole quando la classifica viene decisa da un tribunale, e non su un campo da calcio" ha concluso Lo Russo.