Chieri: incontro con Robert Capa

Il 25 maggio, in occasione dell’anniversario della morte di Robert Capa, uno dei più grandi fotoreporter della storia, verrà dedicata una serata alla scoperta dei lati meno conosciuti dell'uomo e del fotografo; con aneddoti e curiosità raccontati da Giorgio Gatti, curatore della Galleria.

Avrete inoltre la possibilità di ammirare alcuni scatti inediti della nostra collezione privata. L'incontro si svolgerà in un'atmosfera informale e rilassata.

L'appuntamento è alle 20.30 in Galleria, per circa un paio d'ore.

Partecipazione gratuita.

Vi aspettiamo per una piacevolissima serata insieme in via San Giorgio 2 a Chieri (TO).

Per info:

tel. 011 18892157

e-mail: info@fine-art-images.it