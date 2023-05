Cambio della guardia nel monto dei pubblici esercizi di Torino: Vincenzo Nasi sostituisce Alessandro Mautino

Cambio della guardia ai vertici di Epat Torino , l'associazione dei pubblici esercizi a livello provinciale, aderente ad Ascom Confcommercio . Il nuovo presidente è Vincenzo Nasi , imprenditore titolare di numerose attività torinesi, tra cui enoteche e cocktail bar come "Cafe Bloom", DDR ed Astoria e locali serali come Q35 ed Azimut, oltre al laboratorio di pasticceria Q35.

Vincenzo Nasi succede ad Alessandro Mautino , presidente dell’associazione in questi ultimi sei anni. Nel nuovo consiglio di Epat, sono stati confermati come vicepresidenti il pasticcere Giovanni Dell'Agnese , titolare della pasticceria Dell'Agnese; il ristoratore Stefano Vicina di "Casa Vicina" e il barista Paolo Troccoli del Caffè delle Erbe.

Le sezioni specifiche di EPAT saranno coordinate da Maurizio Zito per i ristoratori ("Gufo Bianco"), Roberto Nosengo per i bar ("Caffè Liberty"), Costantino Guardia per i pasticceri ("Pasticceria Guardia"), Leonardo La Porta per i gelatieri ("Caffè Miretti"), Alia Alfred per i cocktail bar ("Cafè Mojo") e Alessandro Mautino per le discoteche (discoteca "Milk"). Confermati anche il direttore Claudio Ferraro e l’amministratore Flavio Zanetti.