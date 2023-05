Michael Jackson per aiutare con ‘Cuore aperto’ l’Africa

Venerdì 26 e domenica 27 spettacolo e solidarietà si ‘sposano’ sul palcoscenico del teatro ‘Una Finestra sulle Valli’ di Villar Perosa, in viale Galileo Ferraris, 2.

Le serate sono organizzate dalla onlus ‘Cuore aperto’, gruppo missionario villarese fondato circa trent’anni fa dall’allora parroco don Franco Gallea, scomparso il 24 maggio del 2015 all’età di 85 anni.

“Don Gallea aveva seguito le suore del Santo Natale in una loro missione in Mali, e si era innamorato del Mali e dell’Africa in generale – racconta Cristina Zanon, che fa parte della onlus da una decina di anni, e da quattro ne ricopre la carica di presidente –. Alla sua scomparsa ci siamo interrogati su cosa fare, ed abbiamo deciso di proseguire. Nel frattempo le suore del Santo Natale si sono ‘sdoppiate’ e le loro missioni, oltre che nel Mali, procedono anche nel Burkina Faso, Paese attualmente ancor più bisognoso di aiuti, perché sono in pochi ad occuparsene, mentre in Mali sono molteplici le organizzazioni che portano il loro aiuto a vari livelli”.

Venerdì 26, alle 20,45, ottava edizione di ‘Sosia in concerto’: sul palco Raffaella Carrà, Luciano Pavarotti, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Renato Zero e Michael Jackson “Di anno in anno la manifestazione cresce, di pari passo con la qualità dei professionisti che vi partecipano; quest’anno i professionisti arrivano davvero da tutta Italia, fra i più lontani dalla Sardegna e dalla Puglia. La ciliegina sulla torta è il sosia di Michael Jackson, vincitore del seguitissimo programma di Rai Uno ‘Tale e Quale Show’ – sottolinea Zanon –. Come consuetudine, partecipano anche scuole di ballo del Pinerolese, Cuban Break di Perosa Argentina, Panda di Bricherasio e Gynnik di Luserna San Giovanni: ballerini e sosia si incontrano per la prima volta quel pomeriggio, durante le prove prima dell’esibizione serale, ed è sempre molto emozionante la sinergia che si crea sul palcoscenico, fra i cantanti ed i ballerini con le loro coreografie”.

Sabato 27 l’appuntamento è alle 20,30 con la quinta edizione di ‘Talenti per solidarietà’, ‘sconosciuti’ che nella vita fanno tutt’altro, ma hanno un talento nascosto, fra recita, danza, musica, canto, cabaret, giochi di prestigio, e sabato sera lo mostreranno sul palcoscenico del teatro ‘Una finestra sulle Valli’: “Si tratta sempre di una serata sorprendente, con l’opportunità di ammirare sul palco persone che magari conosciamo da una vita, ma non avevamo idea che avessero queste capacità! C’è chi canta, chi balla, chi racconta barzellette... E sono tutti davvero talentuosi” prosegue Zanon. I protagonisti saranno: Riccardo Peyran, Gianfranco Baron, Enrico Berardo, Federica Bracco, Roberto Morbo, Laura De Rossi, Dante e Franca, Angelica e Marco, Alessandro Zerbino, Manuel Lerda, Valentina Antonucci, Simona Tasso e Adriano Rasetto, Albert Music con Jessica Scardina, Maria Grazia Tallini e Carlin Porta, Francesca Pascal, Cantiere Senza Sensi, Le Vie dei Colori, Rosa dei Venti, Sportika, Cuban Break, Passi Degni di Nota, Air on Billy, Daniela Giorda e Francesco Mancuso. Presenta Claudio Martinelli.

Per la serata dedicata ai sosia, il biglietto di ingresso costa dieci euro “Che verranno interamente devoluti alle missioni, in particolare per supportare il costo dei container di aiuti che vengono inviati – spiega Zanon –. Grazie agli sponsor, alle varie attività che ci aiutano, siamo riusciti a coprire interamente i costi della serata, così il prezzo del biglietto possiamo devolverlo completamente per gli aiuti alle popolazioni seguite dalle suore del Santo Natale”.

La serata dei ‘Talenti per solidarietà’ è invece ad offerta libera e in questo caso i proventi sono destinati per ristrutturare l’Oratorio di Villar Perosa: “Anche se poi spesso la Parrocchia, conoscendo l’importanza di inviare questi container di aiuti, sceglie di lasciare una parte di queste offerte appunto per l’invio dei container”.

Per conoscere meglio le attività di ‘Cuore Aperto Onlus’, si può consultare questo gruppo Facebook. https://www.facebook.com/groups/1685009831712117.