evolgo!Piemonte: l’evento primaverile dedicato alle competenze e al know-how in ambito tecnico

Promuovere la condivisione del know-how e delle competenze in ambito tecnico. Questi gli argomenti cardine che hanno fatto da filo conduttore dell’evento che il 15 aprile scorso ha organizzato evol go! Piemonte sezione della Rete di impresa di Autoriparatori nazionale evol go! . L’incontro, avvenuto a Druento presso La Tavola del Re, location prestigiosa all’interno del parco La Mandria, ha visto la partecipazione di un centinaio di ospiti accomunati dal mondo della riparazione auto, nelle sue diverse sfaccettature. Ha aperto la mattina il direttivo della Rete, composto da Mattia Basile , Enrico Tavernese , Gianluca Coluccio , che ha presentato l’obiettivo comune di evol go! ed i punti di forza della Rete: fare impresa e crescere insieme condividendo valori, esperienze e idee.

Con la moderazione del giornalista Renato Dainotto, la mattinata ha visto tre interventi importanti a partire dall’avvocato Massimo Perrini, da anni in prima linea per la difesa degli autoriparatori nelle battaglie legali per il risarcimento da parte delle compagnie assicurative e che, durante il suo discorso, ha ripercorso quanto ottenuto negli anni dentro e fuori i tribunali sull’argomento franchigie indicate in polizza e sul risarcimento in forma specifica

Secondo speech è stato quello dell’ingegnere Paolo Saluto, docente del Politecnico di Torino, che si è focalizzato sul presente delle carrozzerie e sul processo di asseverazione della tariffa di manodopera. Non un semplice pezzo di carta con la tariffa oraria applicata da una struttura, ma il risultato di una meticolosa, lunga e professionale analisi della qualità organizzativa, economico-finanziaria e di rispetto delle norme vigenti dell’azienda analizzata tramite cui capire quanto essa sia concorrenziale e all’avanguardia con i tempi e comprenderne i punti di forza e dove migliorare.

A chiudere gli interventi Umberto Eula dell’ente di formazione CAA, Consorzio Aggiornamento Aziendale e Professionale, che ha posto invece l’accento sull’importanza della formazione anche in questo settore, sia per i tecnici che operano fisicamente sulle vetture sia per gli imprenditori che già si trovano alla guida di un’azienda di autoriparazione o che sceglieranno di farlo.

Positivo il feedback registrato a fine incontro dagli addetti ai lavori a partire dagli sponsor che hanno supportato

l’evento: CIERREFFE S.P.A.; TELOS GS SPA; APGF SRL; TORINO DIVISE SAS; MECCANOCAR ITALIA; ERREBIAN SPA.

Chiaro in definitiva l’obiettivo della Rete piemontese: aumentare le sue fila per accrescere ulteriormente servizi e conoscenze e trovare sempre maggiori collaborazioni sul territorio per traghettare il mondo dell’autoriparazione piemontese verso un futuro che appare quantomeno sfidante e in cui si vince con la forza che solo una squadra può garantire.

Per saperne di più il team di evolgo!Piemonte è contattabile tramite email a evolgo.torino@gmail.com oppure al numero verde 800 386 546 selezionando “parlare con il piemonte”.









evolgo!Piemonte

Rete Impresa Carrozzeria Torino

Via Poliziano, 41

10153 Torino