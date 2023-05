Una data unica per quattro gare podistiche: il 5 novembre si correrà (non solo) la maratona di Torino

C’è la data, ma non solo. Domenica 5 novembre 2023 si correrà la Torino City Marathon. E, prima novità di questa edizione, a maratona e 7K si aggiungerà la mezza maratona, in una duplice versione: si correranno la Torino City Half Marathon, gara FIDAL, e il Trofeo UISP valido come prova di Campionato regionale, unendo così “idealmente” i tesserati alla Federazione e all’Ente di Promozione Sportiva in un'unica grande giornata di corsa.

Tre distanze per raggiungere tutti i runner e vivere un vero “marathon day”.



LE QUATTRO GARE – Torino City Marathon, Torino City Half Marathon, Campionato Regionale di mezza maratona UISP Piemonte APS e Torino City Run 7k animeranno così, nella stessa mattinata, le strade della città, dal centro, con i suoi palazzi e monumenti, ai parchi, con i loro borghi e castelli, alla periferia, al cospetto di industrie che hanno contribuito a scrivere la storia di Torino.



Rispetto allo scorso anno il tracciato, a causa di alcuni lavori sulla viabilità stradale, subirà delle modifiche, a cui gli organizzatori stanno già lavorando per consegnare ai maratoneti della prossima edizione percorsi altrettanto di qualità e altrettanto veloci, uno dei “marchi di fabbrica” dell’evento.



Maratona e 7k si concluderanno in piazza Castello, il “salotto” del capoluogo piemontese, mentre il traguardo della mezza maratona, che coprirà i primi 21 km della maratona, sarà a Beinasco, comune limitrofo al territorio di Nichelino.



SQUADRA CHE VINCE…

Accanto alle tante novità c’è una conferma: dietro le quinte della Torino City Marathon continuano a lavorare Team Marathon S.S.D., Torino Road Runners A.S.D. e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus. Un comitato organizzatore che si è formato lo scorso anno e che alla sua prima esperienza ha saputo mettere a punto un evento di alto livello, con gare e percorsi che hanno convinto tutti i partecipanti e appuntamenti con campioni ed esperti, oltre a sedute di training, per prepararsi al meglio alla competizione. Un evento che ha saputo andare al di là dell’aspetto agonistico e che ha contribuito a sostenere le attività di ricerca e cura del cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.



Per questo 2023 le iniziative in cantiere sono tante e saranno rivolte, come sempre, ai runner ma anche alla solidarietà. «Quest’anno partiamo da una base concreta, fatta dai numerosissimi messaggi entusiasti che ci sono arrivati dopo l’edizione 2022. Sicuramente arricchiremo le nostre proposte, perché a Torino si continui a respirare aria di maratona, e non solo domenica 5 novembre. Quella domenica sarà l’ultima tappa di un viaggio pieno di stimoli, esperienze ed emozioni. Chiediamo ai runner di avere ancora un po’ di pazienza, sveleremo tutto a breve», le parole degli organizzatori.



ISCRIZIONI MARATONA APERTE – Sono già numerosi i maratoneti che hanno deciso di essere al via della Torino City Marathon 2023. Fino al 31 maggio sarà possibile iscriversi sul sito della manifestazione alla quota promozionale di 45,00 euro.

Nelle prossime settimane apriranno anche le iscrizioni alla Torino City Half Marathon e alla Torino City Run 10k.



LA TORINO CITY RUN PER CANDIOLO – Anche l’edizione 2023 della Torino City Run correrà per la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus. Parte del ricavato dalle iscrizioni della stracittadina sarà devoluto all’Istituto di Candiolo – IRCCS.



L’OCCASIONE PER SCOPRIRE TORINO E I VANTAGGI PER IL RUNNER – La Torino City Marathon è un’ottima occasione per visitare la prima capitale d’Italia con il suo centro storico, capace di catapultare chi la visita in diverse epoche della storia del nostro Paese: dai palazzi reali agli edifici più moderni, un contrasto che regala alla città un fascino sofisticato.



Per godersi il viaggio (e la gara), grazie alla partnership siglata con Federalberghi Torino sarà possibile prenotare l’hotel attraverso il booking dedicato: inserendo il codice sconto, che dovrà essere richiesto all’indirizzo mail hospitality@torinocitymarathon.it, si riceverà un voucher sconto del 5% da utilizzare sulla migliore tariffa disponibile on line. Una volta fermata la camera, sarà inoltre possibile prenotare direttamente visite guidate con partenze garantite, noleggio di biciclette, degustazioni e la Torino Card direttamente sugli e-commerce disponibili al completamento della procedura di prenotazione.



Ma non solo: gli iscritti a maratona, mezza maratona e 7k avranno la possibilità di fare colazione dalle 6 del mattino e il check out alle 14 di domenica 5 novembre.



Sito ufficiale dell'evento: www.torinocitymarathon.it