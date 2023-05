Calcio giovanile, grande successo per la seconda edizione della Young CUP

Alessandro Casalegno, responsabile portieri scuola calcio Cuneo Oltrestura “… le previsioni meteo sembravano proibitive ma alla fine siamo stati fortunati. Il sole è stato un nostro prezioso alleato per la maggior parte delle due giornate! Vorrei complimentarmi con tutto i nostri allenatori, aiuto allenatori, dirigenti per aver lavorato in armonia e serenità all’organizzazione di questo importante evento sportivo. Un particolare ringraziamento va alle numerosissime famiglie che hanno accompagnato i loro figli, per loro un impegno importante perché seguire i loro figli non è cosa semplice e scontata. A questi aggiungerei i ringraziamenti a tutte le squadre presenti, ai loro allenatori e ai loro staff. Appuntamento confermato per la prossima edizione 2024!”.