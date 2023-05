Usd Rock: "Raccontiamo gli ostacoli e le avversità"

UDS Rock, acronimo di “Uscita Di Sicurezza”, è una formazione di musicisti italiani. nata nel 2015. La band nell’inverno del 2016, pubblica il suo primo album e si esibisce al cospetto del maestro Mogol, durante la finale del concorso nazionale “Senza Etichetta”.

Negli anni successivi, la band collabora con numerosi comuni dell’area del Monferrato e delle Langhe per la realizzazione dei videoclip dei brani: “Può Darsi Mai” e “Libera”. Da poco è uscito il brano “Diluvio”, un pezzo dal valore metaforico e dalla forte spinta liberatoria che utilizza il violento evento atmosferico da cui prende il titolo la traccia, per descrivere una condizione interiore di confusione e di instabilità emotiva. Al momento stanno lavorando ad un Ep e alle riprese di un videoclip che avrà come protagonista il Monferrato.

Come si sono formati gli UDS Rock?

Siamo cinque musicisti, decisi a portare nel gruppo il meglio delle rispettive esperienze artistiche precedenti, una vera e propria sintesi del know-how musicale maturato, al servizio di un progetto ambizioso qual è poi diventato il gruppo “UDS ROCK”.

Quale musica proponete ai vostri ascoltatori?

Proponiamo brani inediti in italiano, con contaminazioni rock ed elettroniche che puntano a coinvolgere fin dal primo ascolto! “DILUVIO” il nuovo singolo uscito venerdì, vuole essere solo il primo di una lunga serie!

Cosa ispira la scrittura dei vostri testi?

La vita di tutti i giorni, le emozioni che proviamo e le difficoltà che affrontiamo, sia come persone che come musicisti.

Qualche giorno fa è uscito il vostro singolo “Diluvio” che paragona il diluvio atmosferico ad un diluvio interiore, come è nato il brano?

Nasce proprio dalla consapevolezza che le difficoltà della vita possono avere due esiti: la resa o la capacità di rialzarsi. Una canzone dal titolo “DILUVIO” non può che far pensare a quanto sta succedendo in Emilia Romagna: vorremmo dedicare questo brano alle tantissime persone che, con coraggio e abnegazione, stanno cercando di reagire a una situazione catastrofica. Come non essere fieri della solidarietà che sta attraversando l’Italia intera, dalle sue istituzioni fino alle tante organizzazioni di soccorso che stanno mettendo un argine al diluvio, sia esteriore che interiore, che gli abitanti dell’Emilia Romagna stanno affrontando? Possa la nostra canzone essere un sollievo a tante sofferenze: per dirla con le parole del brano “…e nel diluvio spero di trovare te, nel mio diluvio voglio solo stare con te….”.

Il singolo farà parte di un album o Ep?

“DILUVIO” è un singolo che farà parte di un EP a cui stiamo lavorando da mesi: proprio in questi giorni sono in corso le riprese del videoclip di una delle canzoni del futuro album, in un luogo unico del Monferrato, sicuramente il più originale tra quelli in cui fino ad ora abbiamo ambientato le riprese. Non possiamo ancora svelare nulla, ma possiamo anticiparvi – come piccolo scoop – che queste riprese avranno come “super guest” il sindaco di un celeberrimo comune del Monferrato.

La vostra Torino musicale e non.

Siamo di Torino, ma la nostra produzione è orientata a valorizzare il territorio piemontese. Dal 2017 infatti siamo riusciti ad unire la nostra musica alle più belle immagini di alcuni Comuni di Langhe, Roero e Monferrato, ambientando nei territori UNESCO i videoclip delle nostre canzoni, e dando loro una nuova voce.

News, live in programma, appuntamenti.

La produzione di videoclip che sappiano raccontare un territorio, come il Monferrato, ci assorbe tantissimo, a discapito degli impegni live. Ma siamo felici così! Stiamo attraversando una effervescente fase creativa e non vogliamo distogliere energie dagli obiettivi che ci siamo dati: realizzare un EP con canzoni che sappiano far riflettere, divertire e lasciare qualcosa di bello in chi le ascolta!