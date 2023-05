Basket, Torino espugna il PalaFacchetti di Treviglio e va 1-0 nella serie della semifinale

Grande partita della Reale Mutua Basket Torino che si prende subito il fattore campo nella serie contro la Gruppo Mascio Treviglio. Al PalaFacchetti Gara 1 è gialloblù con il punteggio di 67-52. Miglior realizzatore della partita Tommaso Guariglia con 22 punti a referto. Tra quarantotto si torna però subito in campo per Gara 2 sempre al PalaFacchetti.

Il primo canestro della partita porta la firma di Guariglia che mette la tripla del 3-0. Il parziale si amplia a 8-0 (dopo 2’ di gioco) grazie al canestro di Vencato e alla seconda tripla di serata di Guariglia e la panchina di Treviglio è obbligata a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione sblocca anche la Gruppo Mascio grazie a due triple, una di Giuri e una di Marini (8-6). Si entra nella seconda metà del primo quarto sul 13-10 in favore di Treviglio ed in questo frangente è coach Ciani a fermare la partita. Al rientro in campo la partita si mantiene sui binari dell’equilibrio (15-14 a 3’30” dalla prima pausa). Guariglia segna ancora da sotto e la Reale Mutua torna in vantaggio (16-15). Si entra nell’ultimo minuto sul 17-16 in favore di Torino. Il primo quarto si chiude sul 18-17 in favore di Treviglio.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Clark, che porta Treviglio ad un possesso pieno di vantaggio (20-17). Jackson schiaccia sulla rubata di Vencato e Torino pareggia (20-20) e un’azione dopo sorpassa grazie alla prima tripla di serata di Pepe (23-20) e coach Finelli ferma di nuovo la partita con il time-out. Al rientro in campo Treviglio pareggia grazie a Clark, ma i gialloblù tornano subito avanti grazie a Guariglia (25-23). Si sblocca anche capitan De Vico e la Reale Mutua va sul +4 (27-23). Clark pareggia la partita con il jumper (27-27 a 2’50” dall’intervallo lungo) e la panchina torinese decide di parlarci su. Dopo la sospensione Torino mette insieme un parziale di 7-0 che la spingono sul 34-27. La tripla di Vencato chiude il primo tempo sul 37-27.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo la partita riprende con sei punti in fila di Mayfield che valgono il massimo vantaggio torinese sul +16 (43-27 dopo 2’ di gioco). Treviglio si sblocca grazie alla tripla di Sacchetti (43-30). Guariglia segna cinque punti in fila e questo permette alla Reale Mutua di tornare sul +16 (48-32 a 5’30” dall’ultima pausa). Treviglio si riavvicina grazie a quattro liberi di Clark (50-38). Segna anche Zanotti e Torino tocca nuovamente il +16 (54-38). Le due squadre vanno all’ultimo mini-intervallo sul 56-42 in favore della Reale Mutua.

L’ultimo quarto si apre con i liberi di Marini che riavvicinano Treviglio sul -12 (56-44 dopo 1’ di gioco). Torino si sblocca grazie ad un libero di Guariglia e a uno di Mayfield (58-49 a 6’ dalla fine della partita). È ancora Guariglia a segnare da sotto e a riportare la Reale Mutua in doppia cifra di vantaggio sul 60-49 con la panchina trevigliese che è costretta a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione la musica non cambia con Guariglia ancora a segna in avvicinamento (62-49 a 3’20” dall’ultima sirena). Mayfield segna allo scadere dei 24” e Torino torna sul +14 (65-51 quando si entra negli ultimi 2’ di gioco). Torino controlla negli ultimo minuto, vince 67-52 e si prende il fattore campo andando 1-0 nella serie.