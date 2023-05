Giudizio immediato per i minorenni che lanciarono la bici ai Murazzi

Il Gip di Torino ha disposto il giudizio immediato per i tre minorenni accusati di far parte del gruppo che la sera del 21 gennaio scorso ai Murazzi, nel centro città, hanno lanciato una bicicletta elettrica a noleggio, ferendo gravemente uno studente di 23 anni che era in coda davanti al "The beach".

I tre minori, che erano in compagnia di due maggiorenni, erano poi stati fermati l''8 febbraio con l'accusa di tentato omicidio. A incastrarli, le immagini registrate da una videocamera di sicurezza.

I tre, sottoposti alla custodia cautelare in carcere, dovranno ora comparire davanti al tribunale dei minorenni.