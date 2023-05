Fringe: 11.500 presenze l’undicesima edizione del festival di teatro off e delle arti performative

Dopo 165 repliche di 26 spettacoli teatrali di artisti e compagnie internazionali, 7 prime nazionali, lavori inediti e debutti italiani, 12 eventi speciali e 2 itineranti che hanno richiamato 11.500 presenze (l’anno scorso erano 10.000), dal 12 al 28 maggio, si è chiusa l’XI edizione del festival multidisciplinare di arti performative.

"Siamo lieti di questo traguardo - commenta Cecilia Bozzolini, direttrice del Torino Fringe Festival – e della partecipazione di un pubblico così variegato, nuovo e affezionato, e grati alle istituzioni che da undici anni accolgono e sostengono il festival. Concludiamo questa edizione 'Unboxing Pandora' con lo sguardo rivolto al futuro, all’edizione di maggio 2024".

Tra gli appuntamenti che hanno registrato il sold out Fire, il Grand Opening del #ToFringe23; Via Senzamore 23, lo spettacolo in prima assoluta di NEST – Napoli Est Teatro; Work Bitch, la stand up comedy di Marianna Folli; Lei Lear, di Muchas Gracias/Teatro C’Art, vincitore del Premio PimOff per il teatro contemporaneo 2021 e tra i 10 spettacoli selezionati da In-Box 2022 con menzione speciale; Sit Down Comedy, lo spettacolo in prima assoluta di Generazione Disagio, con Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi; All you can be(t). Non si muore di fame ma di cattive abitudini di Doppeltraum Teatro/Elvira Scorza; Né di stand up né di sinistra, solo disagio autoreferenziale, la stand up comedy di Walter Leonardi; Don Chisciotte sulla Luna, diretto e interpretato da Angelo Tronca, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi; Il Tour Buonista. Uno spettacolo per il nuovo ventennio, con Massimiliano Loizzi; Harold, long form d’improvvisazione teatrale di Teatrosequenza; Va’ Gina! Tutto quello che serve sapere per essere una Gina moderna con Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo; Pene. Sofferenze del mondo contemporaneo di Fools, in prima assoluta; Perle ai porci di e con Paolo Faroni, in una produzione Bluscint; O Gesù d’amore acceso di Santibriganti Teatro, in prima assoluta; Shakespeare Electrified, la performance della compagnia Eutopia di Atene dove gli strumenti acustici si sono intrecciati con l’elettronica dal vivo per esplorare il potenziale creativo all’interno dell’universo shakespeariano; Il campione e la zanzara, lo spettacolo atipico itinerante per attori e pubblico in bicicletta.

Tra le novità di quest’anno, il Premio Letterario Fringe, in collaborazione con la casa editrice SuiGeneris, destinato alle opere inedite di teatro in italiano o in traduzione, è stato assegnato a Don Chisciotte sulla Luna, con una menzione speciale per Lei Lear. Il Premio prevede la pubblicazione cartacea e in formato ebook del testo con lancio e promozione del libro nelle librerie, online e durante le fiere di settore come il Salone Internazionale del Libro di Torino.

#ToFringe23 è stato realizzato da Torino Fringe Festival grazie all’aiuto di 100 volontari.