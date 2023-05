Il Palavillage di Grugliasco ospita fino a domenica i campionati regionali di padel

Il Palavillage di Grugliasco, struttura tra le più grandi e innovative in Italia e punto di riferimento per il padel italiano e internazionale, è stata scelta dalla FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel come sede del Campionato Regionale 2023 di 3 e 4 fascia.

Il campionato, in programma fino a domenica 4 giugno, è dedicato a tutti i giocatori piemontesi che si approcciano al mondo del padel agonistico e che oggi rappresentano circa il 90% degli utenti dei circoli padel in regione.

Il Campionato Regionale di 3 e 4 fascia è quindi un’occasione unica e prestigiosa per conoscere il mondo della competizione, misurandosi con giocatori dello stesso livello.

A seguito delle competizioni, che avranno luogo durante tutta la settimana sui campi indoor di Palavillage, domenica 4 giugno verrà eletta la coppia Campione Regionale di 3 e 4 fascia del 2023. A premiare i vincitori gli organi federali FITP e i rappresentanti di Palavillage.

Maggiori informazioni su www.palavillage.com