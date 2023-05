Sorpresa: a livello mondiale, Stellantis è al quinto posto nel cammino verso le emissioni zero

Al primo posto (e ci mancherebbe) c'è la Tesla. Poi i cinesi della Byd. Ma Stellantis si colloca nella top5 delle case automobilistiche mondiali in cammino verso le emissioni zero e la decarbonizzazione.



Lo dice la nuova classifica stilata dalla Icct, International Council on Clean Transportation, che ha analizzato diverse voci come la posizione sul mercato, le prestazioni tecnologiche e la visione strategica per la futura decarbonizzazione.



In tutto sono state 20 le realtà prese in considerazione. E se a chiudere il podio è la Bmw, alle sue spalle ecco la Volkswagen e quindi proprio Stellantis, che qui a Torino ha deciso di collocare la culla della 500 Bev, vettura di punta tra i modelli ad alimentazione alternativa.



Dunque una posizione non disprezzabile, se si considera che Tesla rappresenta forse l'avamposto mondiale in una certa prospettiva e Byd invece è l'unica casa automobilistica tradizionale a essere diventata completamente elettrica, abbandonando i motori endotermici.