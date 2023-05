Festival del verde, la prima edizione celebra un successo da oltre ventimila persone

Dal giardino pensile sulla pista dell'ex stabilimento del Lingotto fino agli orti che crescono a lato di un bunker nel popolare quartiere di Barriera di Milano, il cartellone del Festival ha permesso di immergersi in prima persona nelle oasi nascoste o poco conosciute della città. La manifestazione ha avuto un carattere diffuso estendendosi anche alla prima cintura e includendo, in questa galleria del verde segreto, i parchi storici di Collegno e Nichelino, la vigna urbana di Villa della Regina e gli oltre venti ettari di quella che era la residenza di Cavour nel comune di Santena. In collaborazione con l'associazione Web Garden i proprietari di alcune ville e palazzi del centro storico hanno inoltre aperto per la prima volta al pubblico i loro giardini privati.