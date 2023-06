L'associazione FISH denuncia: "Al grattacielo della Regione limitato l'accesso per le persone con disabilità"

Con una lettera aperta indirizzata al presidente Alberto Cirio e all'assessore Maurizio Marrone, l'associazione FISH Piemonte denuncia problemi di accesso per le persone con disabilità al nuovo grattacielo della Regione.

"Ci è giunto un volantino della CGIL nel quale sono enunciate una serie di barriere di diverso tipo che limitano la mobilità e l’accessibilità delle persone con disabilità. Questo fatto ci lascia abbastanza perplessi e, soprattutto, stupiti visti i rapporti di collaborazione che intercorrono tra la nostra federazione e la Regione Piemonte", sottolinea il presidente Pericle Farris. "Non riusciamo a comprendere la ragione per cui le associazioni deputate alla contrattazione con la Regione Piemonte non siano mai state informate, ne coinvolte nella verifica dell’agibiltà e fruibilità della nuova sede regionale".