Grugliasco, proseguono lavori e cantieri in città. Le modifiche alla viabilità

A Grugliasco proseguono gli interventi e i cantieri stradali. In questi giorni sono attivi i lavori in corso Cervi dove gli operai stanno lavorando per la sostituzione di tubi per manutenzione. Prosegue anche il cantiere in via Costa dove la viabilità è modificata con il restringimento della carreggiata regolato da un semaforo stradale.

Domenica 4 giugno dalle 6 alle 23 saranno vietati il transito e la sosta per consentire lo svolgimento del “Borgo antico” e della “Sagra Paesana” in via Lupo; via Cravero nel tratto tra l'intersezione con via Lupo e quella con via Giustetti; via Arduino, nel tratto tra l'intersezione con piazza Marconi e viale Giustetti; piazza Marconi, via Masino, via Spanna, via Lanza, vicolo Monetti, piazza 66 Martiri; via Perotti nel tratto tra l'intersezione con via Lanza e quella con via Michiardi; dalle 6 alle 21 saranno vietati il transito e la sosta nel parcheggio del centro commerciale Le Serre.

E ancora: dalle 14,30 alle 17,30 sarà limitato temporaneamente il traffico veicolare lungo il percorso della gran sfuilast storica in via Verdi, via san Rocco (tra via Verdi e viale Gramsci); viale Gramsci (tra via San Rocco e corso Torino); l'attraversamento di corso Torino; via Lupo (tra corso Torino e piazza Marconi); via Spanna; via Lanza (tra via Spanna e l'ingresso del parcheggio del centro commerciale Le Serre).