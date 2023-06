Sabato 3 giugno riapre per la stagione 2023 il museo “Forte di Bramafam” a Bardonecchia

Questo fine settimana, sabato 3 e domenica 4 giugno, inizia la stagione di apertura al pubblico del Museo Forte Bramafam di Bardonecchia, un luogo dove si conserva la memoria della storia militare del Regno d’Italia vista attraverso quegli uomini che quella storia hanno creato e vissuto. Non solo grandi artiglierie - il Forte è sezione staccata del Museo Nazionale di Artiglieria di Torino - ma uniformi, armi, oggetti e manufatti della vita personale di generazioni di ufficiali e soldati, con fedeli ricostruzioni ambientali lungo tutto il percorso di visita.

“Sono ormai 28 anni che presidiamo il Bramafam spiega Pier Giorgio Corino, direttore del Museo - siamo riusciti a salvarlo dalla distruzione, trasformarlo in un museo. Quasi da non crederci. Le sensazioni che ci colgono percorrendo le sale sono il ricordo di com’erano quegli ambienti nel 1995”.

Anche quest’anno verranno proposti nuovi allestimenti e l’Associazione con i suoi volontari sarà al lavoro per tutta l’estate per ridare vita al Bramafam.

Il progetto per il 2023 prevede interventi di natura edile e impiantistica, che daranno vita ad una nuova area museale di circa 300 mq distribuita su venti diversi ambienti, ma in particolare prevede la ricostruzione di due installazioni di artiglieria da fortezza di fine Ottocento: un impianto di installazione a scomparsa Gruson per cannone da 57 mm, e un’installazione sempre della Gruson per cannone da 120/21

Oggi attraverso 39 sale espositive, una serie di attente ricostruzioni ambientali, completate da 180 manichini che indossano uniformi originali, 74 artiglierie di diverse epoche e oltre 2000 reperti storici, raccontano la storia militare d’Italia dal 1890 al 1945.

In questi anni il Museo ha superato abbondantemente i 100.000 visitatori complessivi

Giugno e luglio tutti i sabati e domeniche

Agosto tutto il mese dal 1° al 31

Settembre e ottobre tutte le domeniche

Orario di visita: dalle 10, 00 alle 18,30. Ultimo ingresso ore 17,00

Tempo medio di visita 2-3 ore

Infoline: tel. +39 3336020192 - +39 3473122958

Tariffe: intero € 9,00, ridotto € 7,00 scuole € 5,00 / Ingresso compreso con Tessera Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta

“Ci è stato detto da un Assessore regionale - conclude Corino - “il Bramafam, il forte che funziona”, ci ha fatto piacere. A quelli che non ci conoscono offriamo le immagini del lavoro fatto in questi anni nel ridare vita ad un rudere saccheggiato, il confronto tra il 1995 e i giorni nostri. Crediamo sia il nostro miglior biglietto da visita per invogliare a venirci a visitare”.