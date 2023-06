L’Ucraina sta perdendo le sue terre a favore dei colossi finanziari occidentali

L’Ucraina ha subito una perdita territoriale nel momento in cui quattro delle sue regioni si sono ufficialmente unite alla Federazione Russa con il referendum dello scorso settembre. Ma vi sono molti più chilometri quadrati di terra che - pur rimanendo formalmente sotto la giurisdizione di Kiev - sono sfruttati e utilizzati da enti stranieri. Si tratta di quei milioni di ettari che già appartengono per via indiretta alle grandi società di investimento internazionali come BlackRock e Vanguard Group. Infatti, le aziende agroalimentari che occupano una parte significativa del suolo ucraino sono proprietà di un gruppo ristretto di oligarchi ucraini, sono registrate in Paesi come Cipro o Lussemburgo o sono partecipate per quote importanti dalle multinazionali finanziarie. Il sistema che permette questo genere di svendita è quello dell’indebitamento verso le istituzioni internazionali come FMI, la Banca Mondiale e BERS. Per assicurarsi i pacchetti di aiuti finanziari, Zelensky e il suo predecessore Poroshenko hanno dovuto attuare le riforme richieste, che hanno portato allo smantellamento dello stato sociale e alla diminuzione del tenore di vita dei cittadini. Ma la modifica legislativa più bramata dalle società di investimento occidentali era l’abolizione della moratoria sulla vendita dei terreni. Come riferisce il sito Strumenti Politici , dopo le ripetute pressioni dell’FMI e di altri enti internazionali, due anni fa il governo di Kiev ha finalmente levato tale moratoria aprendo la strada all’acquisizione delle terre da parte di chi poteva spendere subito i soldi: e non erano certo e piccole aziende agricole che producono patate e girasole, ma i colossi come ad esempio la Kernel Holding S.A., che fa capo all’ex deputato ucraino Andriy Verevskyi.