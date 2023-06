Guariglia manda in paradiso Torino: Reale Mutua in finale di Playoff

La Reale Mutua vola in Finale Playoff, vincendo Gara 4 in un finale da urlo: è di Guariglia il floater a fil di sirena che sancisce la parola fine alla semifinale. Al Pala Gianni Asti finisce 88-87 con 26 punti di DeMario Mayfield e la doppia-doppia di Jackson (12+10).

Ci pensa Jackson ad aprire le marcature di questa Gara 4 (2-0), con Guariglia a degli man forte con quattro punti in fila che valgono il 6-0 dopo 2’ di gioco. La Gruppo Mascio si sblocca con la schiacciata in contropiede di Marcius (6-2). Giuri si sblocca da tre punti e Treviglio torna sul -1 (6-5). Mayfield segna cinque punti in fila e Torino va sul +4 (11-7 a metà periodo). Sacchetti segna da sotto riportando i suoi ad un solo possesso di distanza (12-9 a 3’ dalla prima pausa). Giuri segna due triple consecutive, imitato da Schina (15-15). Schina segna la sua seconda tripla e la Reale Mutua resta in scia (21-20) che è anche il punteggio con cui si chiude il primo quarto.

Il secondo quarto si apre con i liberi di Poser che riportano avanti la Reale Mutua (22-21). Sul 24-23 in favore di Torino a 6’40” dall’intervallo lungo coach Franco Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione Treviglio torna avanti grazie alla tripla di Clark (26-24), ma Jackson con il tap-in schiacciato pareggia la contesa. Lombardi con quattro punti consecutivi porta Treviglio sul +3 (32-29), ma Pepe si sblocca segnando la prima tripla di serata (32-32 a 3’40” dalla pausa lunga). La Gruppo Mascio grazie a Marini trova il +5 (37-32), ma Zanotti segna il canestro del -3 (37-34). Si entra nell’ultimo minuto di primo tempo sul 40-34 in favore di Treviglio. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul 44-37 in favore di Treviglio.

Il secondo tempo riparte con il canestro di Marcius (46-37) da una parte e i tre liberi di Mayfield dall’altra (46-40). Treviglio va sul +8 grazie alla tripla di Sacchetti (50-42), ma Jackson trova quattro punti in fila che valgono il 50-46 dopo 3’ di gioco. Continua la rimonta della Reale Mutua che con Guariglia trova la tripla del -1 (50-49 a metà periodo). Treviglio riallunga sul +5 (56-51), ma Jackson riporta la Reale Mutua ad un solo possesso di distanza (56-53 a 3’30” dall’ultima pausa) che diventa -1 grazie alla penetrazione di Schina. Il pareggio gialloblù arriva poco dopo per mano di Taflaj (58-58 a 2’ dalla fine del quarto). Si entra nell’ultimo minuto di terzo quarto sul 63-58 in favore della Gruppo Mascio. Il terzo quarto si chiude sul 63-61.

L’ultimo quarto si apre con il canestro di Vencato che riporta la partita in parità. Treviglio torna però avanti grazie ai liberi di Lombardi e Vitali (67-63). La Reale Mutua torna ad un solo possesso grazie a Guariglia (68-65), ma Cerella spinge di nuovo Treviglio a +6. Sul ribaltamento di fronte Pepe subisce fallo da tre punti e viene fischiato un tecnico alla panchina trevigliese con la Reale Mutua che torna a -4 (71-67). Treviglio però reagisce e a 6’30” dalla fine della partita è sul +8 (75-67) con la panchina gialloblù che ferma la partita con il time-out. Dopo la sospensione Mayfield accorcia con la tripla (75-70) che diventa -3 grazie a Pepe (75-72). Anche Mayfield subisce il fallo sul tiro da tre punti e con i liberi riporta Torino sul -1 (76-75 a 4’30” dalla fine). Il vantaggio arriva nuovamente per mano di Mayfield, che trova la tripla che vale il +2 (78-76 a 4’ dall’ultima sirena) e coach Finelli ferma la partita con il time-out. Al rientro in campo Treviglio pareggia con Marcius (78-78), ma Guariglia segna la tripla (81-78). Mayfield è in totala trance agonistica e segna il jumper del +5 (83-78), ma Clark riavvicina Treviglio (83-81 a 2’20” dalla fine). Si entra negli ultimi 90” di gara con Torino avanti 86-81. Giuri segna la tripla del -2 (86-84) e Vitali quella del sorpasso a 9” dalla fine. Guariglia pesca il jolly allo scadere: Torino vola in finale vincendo 88-87!

Reale Mutua Basket Torino - Gruppo Mascio Treviglio 88-87 (20-21, 37-44, 61-63)

Reale Mutua Torino: Mayfield 26, Fea NE, Vencato 2, Taflaj 4, Ruà NE, Schina 12, Jackson JR. 12, Poser 4, Guariglia 18, Beltramino NE, Pepe 8, Zanotti 2. All.: Franco Ciani.

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 12, Clark 16, Bruttini 2, Vitali 13, Cerella 4, Marini 9, Sacchetti 8, Giuri 15, Maspero NE, Marcius 8. All.: Alessandro Finelli.

Il commento di coach Franco Ciani: “È stato il quarto atto di una saga che ha vissuto sui binari dell’equilibrio per tutta la sua durata. La posta in palio era tale che giustificava questo tipo di intensità che anzi è doverosa per raggiungere un risultato importante. Abbiamo avuto la caparbietà e l’anima per scrivere i due finali di Gara 3 e Gara 4 che ci hanno portato in finale. Oggi siamo l’unica squadra che è sicura di partecipare alla finale promozione e noi siamo orgogliosi di questo. Non ci nascondiamo dietro l’entusiasmo, perché sappiamo che chiunque sia il nostro avversario, la serie di finale come questa e forse un po’ di più".