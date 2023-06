Sono 9 i voli che, in partenza da Caselle, sono stati cancellati a causa degli scioperi che stanno scuotendo il trasporto aereo. A essere cancellati i voli in partenza per Francoforte e Monaco di Baviera (Air Dolomiti), Lanzarote e Cracovia (Ryanair), Tirana e Iasi (Wizz Air), Roma (Ita), Parigi (Air France).

Disagi anche per i torinesi che, all'estero, stanno rientrando in queste ore in Italia.