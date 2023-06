Quattro campioni trasformano piazza Vittorio Veneto in palestra educativa

Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni fanno tappa a Pinerolo per la ventunesima edizione di ‘Un campione per amico’, trasformando piazza Vittorio Veneto in palestra a cielo aperto per gli studenti di elementari e medie domani, martedì 6 giugno.

La manifestazione porta i quattro sportivi nelle piazze d’Italia organizzando una giornata di gioco e sport in loro compagnia, insegnando non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni. L’obiettivo del tour è di avvicinare i ragazzi ad un’attività fisica regolare, insieme a una corretta alimentazione, a uno sviluppo e una crescita sani. “Saremo per la prima volta a Pinerolo per cercare di trasmettere ai tanti bambini che incontreremo sensazioni uniche, facendoli giocare e divertire – dichiara Panatta –. Lo sport è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva a quella della vita, dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri”. La manifestazione si terrà in mattinata, dalle 9,30, e permetterà ai ragazzi di provare diversi sport in piazza.

L’evento, in collaborazione con Banca Generali, è patrocinato dal Coni, dal Cip (Comitato italiano paralimpico) e per la prima volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili.