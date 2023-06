Ad Alpignano conto alla rovescia per il festival della birra

La festa della birra più seguita di questo 2023 è senza dubbio quella della birra artigianale piemontese. “Questo weekend 9-10-11 giugno ci rechiamo a Torino Ovest, zona ancora non toccata dal Sapori tour, per omaggiare un pubblico il cui richiamo s’è fatto assordante; ce n’è per tutti i gusti”, spiegano da Sapori dal Mondo, l’associazione che organizza questo ed altri festival enogastronomici di successo, “dalle bionde alle rosse, le nere e le speziate, insomma un’ampia gamma in una proposta dalla grande qualità”.

Ad Alpignano, i Mastri birrai on the Road promettono spettacolo puro. La sfida è aperta e ad avere la meglio saranno come sempre tutti i fan che parteciperanno alla kermesse. Gli assaggi delle birre saranno accompagnati dai piatti della tradizione street food preparati sul momento e dalla musica live in tutte le serate. Motivo in più per dire presente e fare una scappata al Festival della birra artigianale piemontese.