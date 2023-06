Al via la riqualificazione di corso Belgio, Lo Russo rassicura: "A fine lavori 270 alberi". E il 15 diventa un bus

Nuovi interventi per la zona Vanchiglietta in un'ottica di maggiore attenzione all'ambiente

Corso Belgio si prepara a cambiare volto. Prenderanno il via nei prossimi giorni gli interventi di rinnovo delle alberate sull'arteria che attraversa Vanchiglietta, con il 15 che per alcuni mesi diventerà bus. Questa mattina il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto ai microfoni di Radio Jukebox per fare il punto sul cantiere, che verrà finanziato con i fondi React Eu, così come quello degli scorsi mesi di corso Umbria. Su corso Belgio la componente arborea è fortemente danneggiata, tra radici schiacciate dalle auto in sosta, rami potati forzatamente per consentire il passaggio dei tram e alberi a fine del ciclo di vita.

270 alberi su corso Belgio

Negli ultimi anni tra caldo, vecchiaia ed altre cause sono stati tagliati quasi 150 piante sull'asse che collega corso Regina Margherita e il Lungo Po. Gli aceri morti verranno sostituiti con peri da fiori, riorganizzando lo spazio disponibile per il parcheggio per tutelare meglio il verde. "Queste piantumazioni - ha spiegato Lo Russo all'emittente - risalgono al 1949. Sono 242 gli alberi su corso Belgio che sono arrivati a fine vita e quindi verranno sostituiti e integrati: il bilancio arboreo sarà positivo, perché saranno 270 le piante che verranno posizionati".

"Meno Co2"

Negli scorsi giorni i cittadini si erano mobilitati in difesa degli attuali aceri presenti sull'asse di Vanchiglietta, sostenendo come eventuali benefici ambientali sarebbero visibili solo tra diversi anni. "I peri - ha spiegato il sindaco - crescono in maniera più coerente con l'assetto attuale: ci sono molte interferenze con il sedime dei tram e i parcheggi. Siamo convinti che questa operazione contribuirà a ridurre la Co2: è noto che gli alberi a fine vita perdono le potenzialità di assorbimento". L'assessore al Verde Francesco Tresso nei prossimi giorni incontrerà i cittadini e i comitati ambientalisti per illustrare il progetto.

Il 15 diventa bus

Il primo tratto ad essere interessato dagli interventi sarà quello tra corso Farini e corso Tortona. E con la fine della scuola verrà disattivata la linea tram ed il 15 trasferito su gomma fino a fine lavori, prevista tra fine settembre e l’inizio di ottobre. Il cantiere della Città dovrebbe terminare prima, ma Gtt manterrà il bus ancora per alcune settimane per altri lavori.

Su Torino Cambia i benefici ambientali