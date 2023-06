Cultura per crescere: Grugliasco organizza tre appuntamenti per i bimbi più piccoli e le mamme in dolce attesa

Grugliasco organizza tre appuntamenti per i bimbi più piccoli e le mamme in dolce attesa

All'interno del progetto “Nati per Leggere Piemonte libri e coccole”, la città di Grugliasco, in collaborazione con la biblioteca civica “Pablo Neruda” e lo Sbam NordOvest, hanno organizzato tre appuntamenti speciali per famiglie con bambini da 0 a 6 anni, dal titolo “Cultura per crescere”.

Gli incontri si svolgeranno: giovedì 8 giugno, alle 17, dal titolo “La fantastica lezione”, lettura animata con i burattini per bambini dai 3 anni in su, presso la bilblioteca civica di piazza Matteotti 39, con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Mercoledì 14 giugno, alle 11, appuntamento con Coloriamo una storia, attività di gioco e pittura ispirati a una fiaba per bambini dai 3 anni in su, presso il Centro per le famiglie Cos in via Prospero 41. Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria alla mail: centrofamiglie@ovestsolidale.to.it